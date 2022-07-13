凱柏峰 II 加推70伙　敲定本周日首輪賣168伙　暫收逾1100票

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的日出康城凱柏峰 II，今日（13日）公布新一張2號價單，提供70伙，折實平均呎價18,688元。發展商同日公布銷售安排，落實本周日（17日）首輪發售168伙，不設大手時段。截至今午2時半，凱柏峰 II 累積收逾1,100票，以首輪發售168伙，超額約5.5倍。

加推單位最平折實售665萬起

新加推的70伙，包括一至三房間隔，其中一房佔15伙、二房佔50伙、三房佔5伙，價單售價介乎791.4萬至1,533.1萬元，價單呎價21,152元至23,582元。扣除最高16%折扣後，折實售價664.7萬至1,287.8萬元，折實呎價17,767元至19,809元。

信和置業執行董事田兆源指，凱柏峰 II 全數單位採用最新型號智能電子門鎖。

新加推單位最平為2A座10樓G單位，實用面積347平方呎，屬一房開放式廚房間隔，扣除最高16%扣除後，折實售價664.7 萬元，折實呎價19,158元。另外，最低呎價單位為2A座22樓B單位，實用面積719平方呎，屬三房套連儲物室間隔，折實價1,277.4萬元，折實呎價 17,767元。

比較早前推出的1號價單138伙，折實平均呎價18,378元，兩張價單的折實均價相若。

本周日首輪發售168伙 不設大手時段

據銷售安排資料顯示，凱柏峰 II 落實本周日首輪發售168伙，不設大手客時段。入場單位為2A座10樓D室，實用面積339平方呎，一房連開放式廚房，折實售價636.88萬元，折實呎價18,787元。另外，售價最高單位為2A座27樓B單位，實用面積719平方呎，屬三房套連儲物室間隔，折實價12,87.8萬元，呎價17,911元。