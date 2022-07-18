新盤周末錄142宗成交　按周多3倍　凱柏峰 II 佔逾九成

周末再有大型全新盤開售，刺激一手交投量回升。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，過去周末（16、17）兩日一手暫錄得約142宗成交，較對上一個周末的35宗多3倍。

凱柏峰即日沽129伙

當中，由信置（0083）等牽頭發展的日出康城凱柏峰 II 周日首輪發售168伙，即日沽出約129伙，佔可供銷售單位77%，涉額逾11.32億元。 當中成交價最高單位為2A座26樓B室，實用面積719平方呎，屬三房套連儲物室間隔，成交價約為1,354.05萬元，呎價約18,832元。

而成交呎價最高單位2A座28G室，實用面積347平方呎，屬一房連開放式廚房，成交價為724.2萬元，呎價為20,870元。發展商表示，凱柏峰兩期自6月30日起，至今兩周半內累沽592伙，佔已推出單位近92%，累積套現逾51億元。

恒地上水高爾夫‧御苑，周末以逾1400萬沽出三房套房單位，實用面積961平方呎。

深水埗佳悅累售出22伙

另外，恒地（0012）旗下上水高爾夫‧御苑，尚有貨尾單位，周末錄得成交，為8座10樓B室，實用面積961平方呎，屬三房套間隔，成交價為1471.9萬元，呎價約15,316元。同系已屆現樓的啟德THE HENLEY II 亦錄成交，單位為25樓E室，實用面積575方呎，屬兩房間隔，成交價約1,470.7萬元，呎價約25,577元。

由佳寧娜地產及宏達控股共同發展、深水埗海壇街新盤佳悅，周末沽出一伙，單位為5樓C室，實用面積201平方呎，屬開放式間隔，成交價為370.2萬元，呎價18,416元。項目至今累積售出22伙，套現超過9,197萬元。佳悅全盤提供115個單位。