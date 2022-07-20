新造按揭款直付原按揭行　業界：更保障買賣方、銀行及律師樓

香港銀行公會今日（20日）公布，就住宅物業轉按交易提供多一種支付安排予客戶選擇，並將試點計劃擴展至所有提供按揭的持牌銀行。在新增的物業交易支付安排下，當進行轉按交易時，銀行客戶可以選擇通過銀行間即時支付系統，由新造按揭銀行直接將按揭款項支付予原有按揭銀行。

據悉，未來物業買賣將經由「港元結算所自動轉帳系統（CHATS）」直接過戶，避免以往有律師行因停業而令樓按客戶資金遭凍結的事件再度發生。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，有關新措施除了可保障買賣雙方避免再有因律師樓問題而產生風險外，住宅轉按程序亦比新造住宅相對簡單及容易，是一個好的試點作開始，有關措施亦對買賣雙方、銀行及律師樓都更有保障，相信對樓按影響正面。

根據金管局住宅按揭統計調查結果，今年首5個月轉按貸款額及宗數錄得464.63億元及10,438宗，對比去年同期分別升37.6%及24.1%。而5月份轉按宗數佔新批出貸款宗數的比例為22.7%，反映轉按亦佔整體市場的一定數目。

律師樓仍需處理簽約、對數以及查契

曹德明認為，未來律師樓仍擔當為客戶處理簽約、對數以及查契等重要角色，而銀行將要處理買賣雙方的支付過程，行政處理工作或稍有增加，但相信運作一段時間後對銀行工作量的影響不大，亦不會影響物業成交期。而金管局優化支付過數方式，以電子化方式讓銀行與銀行之間直接過數，未來交易將更為順暢及安全，料待措施適應後可擴展至一手及二手的新造住宅及非住宅物業中。

中原：避免由律師樓暫管大額款項之風險

此外，中原按揭董事總經理王美鳳表示，有關新安排之轉按貸款金額由新按揭銀行透過即時支付系統直接過數至原有按揭銀行，若涉及套現金額則由銀行直接過數至按揭客戶之指定銀行戶口，無須經由律師樓處理交易金額，可避免過去曾出現律師樓營運或被凍結資金問題而令交易或按揭放款交付頓時受影響。

她又指出，新安排之直接付款安排可針對性避免經由律師樓暫管大額款項之風險問題，改由銀行之間直接過數，可為轉按客戶在按揭流程上增加保障及避免萬一流程中斷之風險，相信轉按客戶在瞭解有關安排細節後，會樂於選用新安排以增加保障。

王美鳳續指出，先為轉按交易推出直接付款安排供客戶選擇屬合適，因轉按較涉及業權轉換之物業交易來得簡單，當這項新安排累積經驗後，再於日後擴展及推行物業交易的替代付款機制，相信流程可較易銜接暢順，客戶亦可更易瞭解新安排做法。