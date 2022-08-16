H按升至1.87厘　創28個半月新高　經絡：料銀行加快調升H按上限

香港一個月銀行同業拆息（ HIBOR ）升至1.87厘，連升11個交易日，亦創自2020年3月 31日的2.05厘，即28個半月新高。以現時最新拆息按揭計劃（ H 按）為 H+計算，H按實際按息已連續15個交易日觸及2 .5厘封頂水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示， 回顧上一次的加息周期為2017年12月份，當時的 一個月 HIBOR 開始觸及封頂位，銀行於九個月後、即2018年9月始加息0.125厘。而當時美聯儲已加息5次、達1.25厘。是次加息周期，美聯儲已加息4次，今年已合共加息2 .25 厘，即等同上一次美加息周期的加息幅度。

加 P 最快9月發生

曹德明續指，現時香港銀行體系結餘已迅速減少至約1,247億元水平，如一個月HIBOR維持1.8 厘以上水平一段時間，預計香港息口及銀行資金成本壓力將驟增， 屆時銀行加息壓力增加或導致銀行加快調升最優惠利率（ P ），預計最快有機會於9月發生。

由於資金成本不斷上升，為避免拆息長期高於封頂位而出現「蝕本」情況， 或再有其他銀行上調拆息按揭計劃（H 按）的鎖息上限，為未來加P作準備。他又認為， H按的封頂息率有助保障及鎖定客戶的供樓利息開支除。除非P上升，否則HIBOR即使繼續上升，仍只需以封頂息率作供款，故相信H按仍為主流按揭計劃。