中原按揭：7月按揭新申請跌穿1萬宗　按月減13.2%

今年樓市自6月起受加息影響轉淡，拖累7月份按揭數字表現。中原按揭董事總經理王美鳳指，根據金管局最新住宅按揭統計，2022年7月份新申請按揭宗數再減少13.2%至9,497宗，跌穿1萬宗水平。

至於7月份新批按揭金額連續兩個月回落，按月進一步減少22.1%至401億元，宗數按月減20.9%至7,901宗。7月份新取用按揭金額反映較早前第二季的巿況，再升4.3%至308億元，宗數按月增加1.3%至6,157宗。

資料指出，7月份新批按揭貸款額按月減少22.1%至401億元，與近月巿況一手理想、二手趨淡之表現一致，僅一手物業按揭貸款輕微增加3.3%，至74億元；同期新批二手物業按揭貸款額減少30.3%，至217億元。王美鳳指，隨着部份銀行開始上調封頂息率，期內新批轉按貸款亦減少16.5%至110億元。

王美鳳表示，H按仍然會維持高市場比例。

滙豐推首年定按 料稍後可推升使用率

據金管局最新7月份統計數字，H按選用比例持續高企，最新數字為96.8%，較6月份回落1.1個百分點。而P按選用比例按月升0.6個百分點至1%，定息按揭連續四個月維持0.1%。

王美鳳表示，雖然部份銀行亦上調H按封頂息率，但由於現時H按封頂息率仍與P按息一致，保障H按息仍然不會高於P按息，故此H按仍然較P按受歡迎，H按仍然會維持高市場比例。

另一方面，滙豐銀行在8月推出首年定息計劃，用家可於首年鎖定利息於2.75%及供款額不變，計劃有別於傳統定按出現息率較高的溢價，短定息期亦相對具彈性，但基於現時仍有部份銀行未有上調H按封頂息率，相信在稍後銀行加P後可更受用家歡迎，料將於稍後可推升市場定按使用率。