滙豐上調H按封頂息0.25厘　中原王美鳳：每百萬貸款月供款增3.3%

滙豐銀行宣布從今日起將拆息按揭（H按）封頂息上調至最優惠利率（P）減2.25厘，以目前該行P為5厘計算，即H按封頂利率增至2.75厘。中原按揭董事總經理王美鳳指出，基於龍頭銀行調整息率具指標性，預料其他銀行亦會相繼跟隨上調新造H按之封頂息率。

王美鳳表示近月在美息上升及銀行結餘減少的加息周期歷程下，與樓按相關的1個月港元拆息已由年初約0.15厘升至現時為1.9厘。H按息於7月底觸及封頂息率後續升，導致現時H按息高於封頂息差距已達0.7厘（H按息已達3.2厘，高於原定封頂息2.5厘達0.7厘），反映銀行資金成本持續上升及承受息率上升壓力增加。由於H按息觸及封頂息率後，資金成本及息率上升之壓力由銀行承擔，故此銀行上調新造H按之封頂息率可紓緩加息壓力。

王美鳳表示，是次調整僅限於有關銀行的新按揭申請人受影響，舊有已正在供樓的按揭客戶則不受影響，對於新造H按客戶來說，H按封頂息由2.5厘加至2.75厘後，以還款期30年計，每100萬元按揭額每月供款增131元，加幅3.3%。以現時平均按揭額約500萬元計，每月供款增656元，加幅3.3%。

王美鳳表示，過往在加息周期亦曾出現銀行加P前先上調H按封頂息率之情況，2018年加息周期時期，7至8月份1個月拆息已升至1.8厘，銀行加P壓力增加，加上當時H按封頂息率較低，低至2.15厘，對比拆息已升至1.8厘，息差壓力較大，故當時銀行陸續先上調H按封頂息率0.1厘，其後於9月份正式將P上調0.125厘。

另 一方面，該行亦推出首年定息按揭計劃，該年利率固定為2.75厘。王美鳳表示，銀行在加息周期推出兼具低息及定息保障的按揭計劃有利增加市場競爭力，年內加息在即，最優惠利率有機會於季內上調，而用家可於首年鎖定利息於2.75厘及供款額不變，而且計劃有別於傳統定按出現息率較高的溢價，短定息期亦相對具彈性，料可受用家歡迎; 預料將會有其他銀行跟隨推出相類定息按揭計劃，並將會推升市場定按使用率。

談及何時調整P息時，王美鳳指出現時P已幾近具備上調條件，尤其當1個月拆息邁向2厘水平，及銀行結餘再縮減至低於千億元水平，相信P最快於第3季內上調。由於銀行一般不會單邊加P而是上調存貸息率，尤以具指標性的大型銀行亦會顧及上調存息的成本上升壓力，故此實際加P時間視乎銀行衡量資金成本而定。