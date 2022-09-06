1個月期拆息創近兩年半新高　王美鳳：料月內升穿2厘

1個月拆息反覆上揚，今天（6日）最新報1.93%，創自2020年3月31日（1個月HIBOR 2.05%）以來、近兩年半新高，自7月底升穿以P按為基準之封頂息率2.5%，在封頂息率保障下，現時按息仍普遍為2.5%至2.75%。

中原按揭董事總經理王美鳳指，近日港元拆息續現升勢，尤其接近美國議息期美元拆息亦已繼續上升，與樓按相關的1個月港元拆息，將於本月內升穿2厘水平，反映銀行資金成本上升壓力增大，H按觸封頂後息率上升之壓力由銀行承擔，若以原本封頂息2.5厘計，按息2.5厘和1個月拆息差距僅約有0.5 厘，較年初息差約1.3厘收窄，明顯影響樓按利潤，故此銀行上調新造按揭客戶的H按封頂息率，以紓緩息差收窄之壓力，及減低資金成本上升之影響。

王美鳳指，由於拆息續現升勢，加上近期定存息競爭加劇，預期月內續有銀行上調H按封頂息率。而美國9月議息後再加息後，本港最優惠利率（P）上調的機會亦大。她續指，由於本港月內有機會加P，通過壓測的入息要求將會提高，而現時尚有銀行仍未上調H按封頂息率（仍維持2.5%），有上會需求的人士可加快申請按揭，以減少加息後對入息要求之影響。