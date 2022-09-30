【足本重溫】樓通海外+01 - 加拿大置業・必學投資術

加拿大物業市場相對穩健，向來深受投資者歡迎。全新海外置業投資節目「樓通海外+01」，首集請來置業投資專家諗SIR、全方位財務策劃師李明正先生及加拿大置業專家Kevin Ng，帶大家深入認識加拿大的樓市趨勢，更分享了溫哥華及多倫多的投資熱點和解答加拿大置業稅項和費用相關的問題。



同樣有以下疑問？立即重溫節目內容向嘉賓們取經！

1. 在加拿大買樓，首期一般是多少？整個置業程序會牽涉甚麼稅項？

2. 以溫哥華及多倫多為例，哪些地區最受投資者歡迎？

3. 市區樓盤入手價大約是多少？租金回報比率如何？

4. 加拿大置業如何做按揭？

5. 在租務及物管方面有甚麼支出？

6. 在加拿大置業，有甚麼資產配置選項？

7. 如何看待加幣兌換美元走勢？考慮入市時機有甚麼因素？

主持及嘉賓背景︰

置業投資專家 — 諗SIR

諗sir為buyhouse.com.hk創辦人，同時也是財經雜誌專欄作家、暢銷書《樓換樓》、《收息論》及《樓市雙租族》的作者，擁有豐富銀行及按揭部工作經驗，專注提供跨資產類別（如:股、樓、債混合）的理財方案。另外，亦曾任無線節目 《安樂蝸》嘉賓、NowTV《息賺》嘉賓及AAstocks匯豐銀行贊助等節目嘉賓。現經營地產樓宇買賣生意、理財教學課程。其網站為香港樓市提供買賣、按揭資訊，每日瀏覽量達過萬人次。

全方位財務策劃師 — 李明正先生

李明正是MGL諮詢公司董事總經理，擁有15年以上私人財富管理及投資服務工作經驗，他曾為超過100場移民及理財規劃講座擔任分享嘉賓，是一位全方位財務策劃專家，同時也是暢銷書《移英財稅七步走》的作者。此外，也是上市公司獨立非執行董事及曾擔任多家財富管理公司的主管及行政總裁。

加拿大置業專家 — Kevin Ng

Kevin是康榮國際集團營運總監，自少在加拿大長大，曾定居溫哥華及多倫多，在香港擁有超過10年豐富的海外物業相關經驗和知識，對於加拿大物業及地產市場擁有獨特的市場觸覺和透徹見解，而投資加拿大物業的範疇例如稅務、按揭、法律事務以至租務及物業管理等等都瞭如指掌。同時，定期於其社交頻道剖析海外物業市場最新發展及提供準確的市場資訊和數據，與大眾分析如何作出明智的物業投資決定。

*以上排名不分先後

免責聲明

投資涉及風險，本節目內容只供參考用途，不構成任何投資建議。投資者應在作出任何投資決策之前尋求獨立的專業意見。本節目內主持及嘉賓的言論純屬個人意見，並不代表《香港01》立場。