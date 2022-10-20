英國買樓｜「樓通海外+01」英國物業投資攻略　滙率升跌 地段行情

英國通脹率持續高企，英鎊匯價波動，市場預期英倫銀行將加息，樓市前景仍未明朗。「樓通海外+01」本集以「英國物業投資攻略」為題，助對英國物業有興趣的投資者分析入市時機，評估不同地段的升值潛力，並拆解投資英國物業常見問題與疑難，立即報名向3位行業專家取經！

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活動詳情：

日期︰2022年10月21日（五）

時間：16:00 - 16:45

方式：網上直播（成功報名後將收到確認電郵，內附直播網址）

講座語言：廣東話

立即報名收看「樓通海外+01 - 英國物業投資攻略」

嘉賓主持︰

物業投資策略師 — 蔣一洪LUCY

嘉賓講者︰

註冊測量師 — 張翹楚先生

英國置業專家 — 邱宇傑先生

主持及嘉賓背景︰

物業投資策略師 — 蔣一洪小姐（Lucy Jiang）

蔣一洪又稱樓市蔣門人，擁有精算碩士學位和超過10年本港與海外物業投資的豐富經驗，於2014年創辦頂尖的投資及個人成長教育培訓機構P&S Academy，與多間國際優質學院以及著名導師合作，分享實戰投資經驗。此外，她也是一位資深資本投資策略師，同時也是《置業創富秘笈》的作者，希望通過教育大眾以正確的投資觀念和工具實現財務自由，一同擁抱理想生活。

註冊測量師 — 張翹楚先生（Vincent Cheung）

張翹楚是泓亮諮詢及評估有限公司董事總經理及創始人，擁有逾22年資產評估及諮詢服務經驗，曾參與多個中國香港、中國大陸及世界各地的大型重點項目。他曾任高緯環球大中華區評值及專業顧問部主管及執行總監，隨後擔任高力國際亞洲估價及諮詢服務副常務董事。此外，他也是註冊專業測量師（產業測量）和香港地產行政師學會理事。

英國置業專家 — 邱宇傑先生（Garry Yau）

邱宇傑為R&F GROUP香港地區營銷總監，擁有超過15年國際物業投資經驗，一直帶領公司致力發展海外房地產巿場，聚焦英國、澳洲、馬來西亞、柬埔寨等房地產。他擅於通過實戰經驗分析英國樓市現況和前瞻，並且與大眾分享海外投資置業心得。

*以上排名不分先後



免責聲明

投資涉及風險，本節目內容只供參考用途，不構成任何投資建議。投資者應在作出任何投資決策之前尋求獨立的專業意見。本節目內主持及嘉賓的言論純屬個人意見，並不代表《香港01》立場。