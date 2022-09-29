利奧坊．壹隅首推6伙特色戶招標　高爾夫．御苑更新價單

恒地（0012）粉嶺高爾夫．御苑，今日（29日）更新價單，最快30天可申請入住。

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，高爾夫．御苑今日上載更新價單，特設「優越728」付款計劃及「優越728」優惠按揭計劃，買家只需繳付不少於樓價 5%，以及相等於樓價1%的手續費及樓價1%的許可費，即可最快30天申請入住。

高爾夫．御苑至今累售出467伙，佔可發售單位510伙逾93%，共套現逾65億元。

大角咀利奧坊．壹隅。

另同系大角咀利奧坊．壹隅，首推6伙平台特色戶招標。韓家輝表示，該6伙平台特色戶，實用面積由233至248平方呎，平台面積由96至134平方呎，屬一房間隔，以招標形式發售，招標期由2022年10月6日至2023年1月13日。

另利奧坊．曦岸今日售出最後一伙一房平台特色戶，為2座5樓E室，實用面積235平方呎，連76平方呎平台，一房間隔，成交價645萬元，成交呎價27,447元。

利奧坊．曦岸至今累售440伙，佔可發售單位472伙逾93%，套現逾28億元。利奧坊．壹隅至今累售204伙，佔可發售單位248伙逾82%，套現逾13億元。

整個利奧坊系列累售1,556伙，佔可發售單位1,668伙逾93%，套現逾93億元。