新盤周末13宗成交　按周回落逾七成　逾5000萬重售SAVANNAH 6號屋

周末一手市場淡靜。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（8、9日）兩日一手市場錄得約13宗成交，與對上一周的51宗成下跌逾七成，惟市場上仍不乏大額成交。

會德豐地產旗下將軍澳SAVANNAH，周日亦沽出早前撻訂的6號洋房，新近以5,413.06萬元連車位沽出，呎價27,160元。6號洋房實用面積1,993平方呎，連524平方呎花園及695平方呎天台。據資料顯示，6號洋房原於2019年5月以5,460.9萬元沽出，交易於上周三（5日）顯示為終止交易。即最新成交價較撻訂前賣平約48萬元或低約0.9%。

由香港小輪（0050）與帝國集團合作發展、恒地（0012）負責銷售的屯門掃管笏帝御系列之一的帝御．星濤 沽一伙涉及單位為T1座16樓02室，實用面積817平方呎，屬三房間隔，成交價為1271.4萬元，呎價為15,563元。

會德豐地產旗下將軍澳SAVANNAH，周日沽出早前撻訂的6號洋房，新近以5,413.06萬元連車位沽出，呎價27,160元。（資料圖片）

ONE INNOVALE - Bellevue、星凱．堤岸各沽兩伙

至於，恒地（0012）旗下粉嶺北項目2期ONE INNOVALE - Bellevue，亦連沽兩伙，涉資1014.8萬元。涉及單位為C座3樓1室，實用面積438平方呎，屬三房間隔，成交價為679.4萬元，呎價為15,513元；另一單位為為C座5樓12室，實用面積228平方呎，屬開放式間隔，成交價為335.4萬元，呎價為14,713元。

中洲置業旗下火炭新盤星凱．堤岸亦獲大手買家連購兩伙，涉資3,437.2萬元。 涉及單位為5座18樓C，實用面積947平方呎，屬三房間隔，成交價為2,043.6萬元，呎價為2,1580元；另一單位為5座18樓D室，實用面積677平方呎，成交價為1,393.6萬元，呎價為20,585元。