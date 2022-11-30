朗譽周日首輪賣128伙　折實售414萬起　每名買家最多可購3伙

由保利置業（0119）及尚嘉控股合作的油塘新盤朗譽，上周公布首批128伙價單後，發展商今日（30日）公布銷售安排，落實本周日（12月4日）盡推首張價單128伙，入場單位為開放式戶，折實售價413.95萬元起。

項目於本周六（12月3日）下午2時截票，不設大手時段，每名買家最多可買3伙。迄今未有公布收票數字。售樓處設於九龍灣富通中心。

周日開賣的單位，實用面積由261至730平方呎，開放式戶佔17伙、一房佔41伙、 兩房67伙、三房佔3伙。以最高折扣15%計，折實售價413.95萬至1,338.68萬元，折實呎價15,860元至19,484元。整批折實均價為17,938元。

設3.06萬呎會所連園林 共15項設施

發展商今日介紹屋苑配套，包括住客會所Club@Chill，設於項目基座5樓， 會所連5樓園林綠化面積合共逾3.06萬平方呎，室內、外合共有15項設施。戶外設施包括園林及戶外泳池，室內則提供健身室、宴會廳等。項目同時引入兩項源自歐洲的體感互動遊戲，利用感測器及屏幕 將運動與遊戲元素結合，迎合年輕住戶喜好。

朗譽位於高超道29號，位置鄰近油塘通風樓，由兩座大廈組成，涉及634伙，實用面積由246至1,601平方呎，主打一至兩房戶型，預計關鍵日期為2025年3月31日。

↓↓ 兩房經改動示範單位↓↓