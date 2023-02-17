中原王美鳳：發展商新盤按揭不等同「呼吸PLAN」 　需證還款能力

近年發展商推出「呼吸Plan」吸客，部份個案引起爭拗。一手住宅物業銷售監管局（銷監局）今日（17日）發出新作業備考，建議賣方應向新盤準買家，提供有關資料文件列明財務計劃的資料，以及一份《給準買家的提醒》，以進一步提升透明度。中原按揭董事總經理王美鳳認為，最新指引及做法，可增加銷售透明度，並減少買家的誤會及保障買家利益。

呼吸PLAN意指包借包按

中原按揭王美鳳表示，現時新樓盤價單內會列出發展商或指定財務公司如有提供的按揭貸款資料，但偶有買家仍對有關按揭計劃帶有誤解，例如以往尤其自2015年期間流行「呼吸PLAN」（包借包按的意思），自此市場有買家誤以為發展商新盤按揭等同「呼吸PLAN」。

發展商一按、二按 需視乎還款能力、入息證明

她指出，有些買家誤以為必可獲發展商指定財務公司批出按揭，但現時絕大多數發展商一按或二按均已列明需要買家具有足夠還款能力並須提供入息證明，又或最終由指定財務公司審批為準，並非「包按」計劃。

王美鳳表示，「呼吸PLAN」意指包借包按。（受訪者提供）

銷監局最新指引可減少買家誤會、保障利益

她認為，銷監局最新指引及做法可向買家額外提供有關財務計劃的資料及提醒，進一步增加銷售透明度和貸款資訊性，讓買家加強留意發展商按揭計劃的注意事項，減少買家的誤會及保障買家利益。

不過王美鳳提醒，即使有充裕的資訊，買家仍需留意是否瞭解及明易當中內容，例如對財務計劃的條款、批核條件和申請準則和期限等是否明白，如有不明的地方，應向賣方或其指定財務公司查詢有關詳情。

絕大多數發展商按揭不屬「包按」

現時市場上絕大多數發展商按揭均不屬於「包按」，市場上亦偶有個案指出買家在上會前才獲通知不獲批發展商按揭因而大失預算，買家應就有關財務計劃的細節以及市場息率和樓價波動性一併衡量風險。