【星之谷】「分批甩名」慳稅慳到盡？　揭一項你不知道的障礙

財政預算案宣佈即時減免首置物業印花稅後，300萬元住宅印花稅率隨即由原先1.5%（45,000元）減至僅100元。網上討論區隨即湧現不少民間高手，討論如何因應最新政策施展節省印花稅的財技，當中包括聯名物業「分批甩名」，不過這項財技是否真的毫無障礙？



過去不少聯名業主都試過將業權「分批甩名」慳稅，重奪首置客身份再買第二層樓，現在新稅制下則可以「平上加平」。

舉個例子，陳先生（化名）與陳太持有市值1,000萬元聯名物業，而陳先生希望將一半業權（500萬元）「甩名」給陳太，以重新獲得首置客身份再去買樓。

以往只有200萬元以下住宅印花稅才可以低至100元，所以陳先生其時想以接近零稅率「甩名」的話，500萬元住宅需分3次「斬件」交易，譬如第一次及第二次各出售20%業權，每筆交易額200萬元；第三次則交易餘下10%業權（100萬元），才可以將總印花稅撳低至300元，而陳太收歸50%業權後，則獲得100%業權。

現時減首置稅關係，300萬元以下住宅交易，只需收取100元印花稅，故此上述500萬元住宅業權可以分開兩次出售，每次涉250萬元，則總印花稅為200元（100元+100元）。慳100元看似聊勝於無，但是減少一次「甩名」交易，除了可以節省時間外，也可慳數千元律師費。

「一系列交易」條款或成障礙

不過，打算「甩名」業主也不要過份興奮，因為稅局有一項「一系列交易」條款，即是說如果多個交易是有關聯的，印花稅應以總價計稅，而不是以每項交易獨立金額計算。情況就似「一約多伙」，業主不能拆開每一伙的樓價去計算印花稅，都是以總價為準。

所以陳先生「分批甩名」時，被稅局抽樣調查發現該一系列交易是有關聯的話，就需要向當局解釋為甚麼有需要「分批甩名」，而不是一次性進行？如果稅局不接受解釋，可追收印花稅差價，亦有權徵收罰款，有效追討期長達7年。

可解釋買家現金流不足

政府近日出現財政赤字，會不會在這方面加緊追查就不得而知。至於罰款，稅局有權追討印花稅差價的十倍為罰款，隨時倒蝕數百萬元。

其實，業主以往給予稅局的解釋，通常都是買方現金流不足，需要分批進行業權交易；又或者是父母不想一次過將業權轉給子女，希望循序漸進等，最終都要視乎稅局是否願意接受這些解釋。

但假如「分批甩名」相隔時間太短，例如今天「甩名」200萬元，下星期又「甩名」 200萬元，則很難有合理解釋除了是避稅外，為何「甩名」需要分批進行。如果是近親「甩名」，又不涉及實際現金交易的話，更難以「現金流不夠」這個藉口去就「分批甩名」作出反對。

了解更多：https://starpagency.com/

作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



*投資涉及風險

*以上專欄內容屬作者個人意見，不代表《香港01》立場。