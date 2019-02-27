澳洲前外長畢曉普退出政壇　澳媒：中澳關係迎新開始

澳洲前外長畢曉普（Julie Bishop）上周四（21日）宣布退出政壇，《澳洲人報》（The Australian）周一（25日）發表的評論文章指出，她擔任外長期間，北京曾對澳洲政府十分不滿並對此給予後者懲罰。分析認為，畢曉普的退出或可使澳洲更容易修復對華關係。

這篇由澳洲資深記者戈特利布森（Robert Gottliebsen）署名的文章指出，畢曉普宣布從議會辭職之時，剛好是澳洲輸華煤炭被禁的同一周。

文章稱，沒有澳洲高官能比畢曉普更惹惱北京政府。她2017年討論南海問題時稱中國不適合做區域領袖，隨後再沒被邀請訪華；2018年阿根廷二十國集團（G20）峰會與中國外展王毅會面後，中方就表示兩國關係遇上困難，而且原因在澳方。

自2019年起，中國赴澳留學生下跌，中國投資也開始撤出澳洲房地產市場；北京同時尋求與別國展開農產品貿易，減少對澳洲的依賴；近日澳洲輸華煤炭也被中國限制。

文章指出，截至目前為止，中美雖然發生貿易戰，但兩國關係仍遠優於中澳關係，而中國視澳洲為一個「有着愚蠢領導但富有的貿易夥伴」。作者認為，中國雖然不對澳洲說教，但此時澳洲需要就兩國關係進行一次全面審查，而畢曉普的離開令此事變得更容易。

文章續指，中國有能力破壞澳洲的高等教育體系、租賃市場和農礦產業，但澳洲還擊能力有限，因此未來有很多工作要做，包括修復對華關係。