【逃犯條例】示威踏入第10周　多國媒體關注前因後果

《逃犯條例》修訂爭議持續，本港各區連日都有示威，繼8月3日更出現快閃佔領紅隧，以及黃大仙及將軍澳的警民衝突後，來到8月5日的「三罷」。香港的示威運動繼續出現在不同媒體，有外國媒體談論為何香港的示威活動不但仍未止息跡象，更遍地開花。

爭議事件成助力 民怨醖釀多年

美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）分析認為，部分具爭議性的事件，成為示威運動持續的助力，當中包括7月1日的立法會衝擊事件，以及「721」元朗白衣人暴力事件等。

分析相信，香港人的不滿與一直醖釀的民怨有關：政治方面，雨革運動不果、黃之鋒及梁天琦等人被捕，以及發生立法會「DQ」風波；經濟方面，社會不平等日益加劇，年輕人難以「上車」……一切一切令民怨醖釀多年，最終因《逃犯條例》，以及特區政府對示威者五大訴求充耳不聞，而變得一發不可收拾。

逃犯條例：反《逃犯條例》由6月持續至今。（AFP）

訴求擴大 不滿警方暴力執法

澳洲《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）亦形容，示威者的訴求，已由起初的「撤回」條例，擴大到更大的民主訴求，以及表達對警方暴力執法的控訴。

法國《世界報》（La Monde）同樣指出，香港金融業界，以及政府公務員等相繼集會，反映市民大眾仍致力表達對條例的不滿，以及對普選的訴求。

美國《華爾街日報》28日在題為《香港衝突愈演愈烈 引發對這片土地前途的擔憂》稱，衝突的持續升級讓人擔憂抗議活動正邁向危險的新領域。過去以文明理性着稱的香港示威者如今正在嘗試更危險的策略，比如在被佔領的道路上小規模縱火。抗議者的集會口號已變得更加廣泛，包括要求尋回更多被北京方面蠶食的自由和權利，這使得潛在的解決方案更加難以實現。

逃犯條例：「721」元朗白衣人暴力事件引起廣大民眾不滿。（AFP）

特區政府有中央撐腰 想與民眾對賭

對於國務院港澳事務辦公室7月29日表明，支持行政長官林鄭月娥依法施政及警方嚴正執法，及後特區政府展開一連串的搜捕，44人被控暴動罪，《世界報》及《悉尼晨鋒報》均認為，這意味特區政府在中央的支持下，想與民眾對賭，並加大賭注。

《悉尼先驅晨報》指出，這些威脅並無阻止民眾的抗議運動，8月3日更有示威者「快閃」佔領紅隧，將中國國旗丟落海。

報道更形容當日深夜至4日凌晨，警方在黃大仙的行動，是一個新轉捩點：當時數百名黃大仙居民在黃大仙站附近與警方對峙，不少人是穿着拖鞋、無戴口罩、無穿黑衣的街坊，警方及後卻在民居附近發射催淚彈驅散。

逃犯條例：8月3日旺角再遊行後，警方3日深夜至4日凌晨，在黃大仙與居民和示威者發生衝突，並在民居外施放催淚彈。有示威者手執樽裝水，準備撲熄催淚彈。（資料圖片 / 李澤彤攝）

林鄭無法處理危機 撕裂大家都輸

馬來西亞《星報》（The Star）則形容，民眾對政府的憤怒如此真實，問題是林鄭即使有北京政府支持，但卻無領導能力處理眼前危機。

《星報》評論指出，縱使民眾的不滿可以理解，但示威者若將狹義的言論自由，凌架在公共財產及人身安全之上，以暴力對付警方及意見相反人士，可能會犯上錯誤，偏離原意。不過文章指出，世上無免費午餐，同樣，在追求民主的過程中，總會有傷亡。

《外交政策》分析預料，黑社會或警方的武力可能會持續升級，以應對示威。（AFP）

籲特區政府回應訴求 平息紛爭

《外交政策》分析指，雖然解放軍出兵機會不大，但預料黑社會或警方的武力可能會持續升級，以應對示威，惟此舉成效仍存疑問。

文章指出，政府最明智的方法，還是面對市民訴求，以暫時平息抗議活動。《悉尼先驅晨報》就認為，8月5日的罷工活動，將是民意的測試點。

CNBC在7月28日在題為《香港暴力事件升級 這是三個可能的後果》的文章中稱，示威活動最有可能的結果是，當局等待抗議活動結束，逮捕集會領導人，「慢慢讓城市恢復秩序」；北京也有可能直接幹預，派遣軍隊，宣布戒嚴令，終結「一國兩制」原則，但可能性不大；北京也可能做出「真正的讓步」，允許香港人獲得完全的民主，讓香港人有權不受限制地選舉自己的議會和領導人。