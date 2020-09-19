美國大舉封殺TikTok及WeChat是否「狼來了」？

美國再次升級了與中國的科技戰。9月18日，美國商務部發表聲明稱，為保護美國國家安全，中國企業字節跳動旗下的抖音國際版TikTok以及騰訊的微信海外版（WeChat）將從美國境內所有應用商店下架並不再更新。

為了大選

華為被美國斷供晶片剛過去不到一周的時間，美國政府又要將TikTok和微信拒之門外，背後原因是什麼？美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）網絡安全專家西格爾（Adam Segal）說，目前還不完全清楚，為什麼政府選擇針對這兩家中國公司，而不是其他類似的公司，「我覺得很多都是即興的」。

但在不少媒體看來，特朗普此舉背後有着大選的考量。彭博社對此評論稱，針對TikTok和微信的行動標誌着特朗普（Donald Trump）政府的反華敵對行動延伸到了消費者領域，也給了特朗普一個在11月3日大選前展現強硬對華立場的機會。

《華盛頓郵報》也提到了這個微妙的時間點：禁令是在有爭議的美國大選前幾周頒佈的。在這場大選中，從討論新冠肺炎（COVID-19）到技術和貿易，中國一直是特朗普和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）經常攻擊的目標。

對特朗普來說，只要能拉攏選民的支持，任何議題都可以拿來操作，中國議題也不例外。圖為2020年9月8日，特朗普抵達北卡羅來納州，在一場競選集會上發表演講。（AP）

留有餘地

對於特朗普的禁令，《紐約時報》認為，它並不像一些公司所擔憂的那般嚴厲。路透社也提到，禁令僅影響後續下載和更新，影響範圍沒有預期的那麼大，尤其是對TikTok而言，這給了字節跳動一些喘息空間，可以就其美國業務的前景商洽協議。

彭博社評論稱，這一商業禁令並沒有一些美國企業擔心的那麼嚴厲，因為對微信和TikTok的禁令僅限於美國，沒有涉及可能令個人用戶陷入困境的執法機制，也沒有包括對互聯網服務提供商的限制。

許多TikTok美國用戶並沒有對新的限制表示擔憂。路透社引述擁有240萬粉絲、來自喬治亞州亞特蘭大的17歲男孩肯奇（Carter Kench），「這有點像喊『狼來了』的男孩。」

特朗普政府只是限制了TikTok和WeChat在美國的應用，這可能與擔憂美國在華企業有關。不少媒體稱如果禁令從WeChat延伸到微信，又或是延伸到美國以外，將會對星巴克和沃爾瑪等在中國的業務造成沉重打擊，因為其業務大量依賴微信、WeChat及相關應用。上海美國商會（American Chamber of Commerce in Shanghai）進行的調查顯示，90%的受訪企業表示，如果禁令擴大到中國，它們的中國業務將受到損害。

另外，特朗普對TikTok的禁令是有所區別的。TikTok只是暫時被禁，如果字節跳動與甲骨文（Oracle）等在11月12日之前達成協議，這一禁令將被取消。再者，美國商務部給出的時間期限是11月12日之前，如果拖至大選之後，變數更多。

即便而今WeChat在美國被禁止，美國商務部官員也承認，用戶可能會找到規避禁令的變通辦法。據路透社報道，騰訊已將企業微信海外版（WeChat Work）更名為WeCom，「在美國禁令生效前將其作為WeChat的潛在替代品」。根據美國專利及商標局的記錄，騰訊在8月19日註冊了WeCom商標。騰訊公司的兩位消息人士透露，WeCom不在美國對WeChat相關交易禁令的範圍內。

虛與實

特朗普與美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在9月18日談及此事時都稱要維護美國的「國家安全」。TikTok收集的用戶數據也被諸多媒體認為威脅到了美國的安全。「大數據現在是情報的核心。」戰略與國際研究中心的網絡專家劉易斯（James Lewis）說。「這是自列根（Ronald Reagan）政府以來針對美國最激烈的間諜活動。我們正與中國進行一場激烈的間諜競賽，一場間諜戰爭。」

不過，奧巴馬（Barack Obama）政府時期的白宮亞洲事務顧問麥艾文（Evan Medeiros）表示，特朗普政府「從未闡明禁止TikTok的國家安全理由」，「他們只是說，收集美國人數據的可能性對國家安全構成威脅，但沒有提供證據」；美國「對華科技、貿易存在多種合理的擔憂」，但美國官員正「讓他們的焦慮和態度佔據上風」。

因此，當TikTok稱要用戶將數據交給甲骨文處理都無法讓特朗普「喜歡」時，美國政府所說的「國家安全」，只是為了封殺或勒索字節跳動的一個藉口，實則是要藉此來展現對華強硬，服務於特朗普的連任需要。

不過，當特朗普在公開場合展現出對中國企業的強硬形象時，卻在行動的過程中有所妥協、留有談判的餘地，所謂的「強硬」不過是施壓的方式，美國政府實際上並不想也不能輕易與中國脱鈎。

「中國」是特朗普為了謀求連任的一張牌，這不僅是大選這特殊時機下的產物，亦是因為中美國力的此消彼長，已經愈發令美國政圈感到不安、不甘和不忿。