美國大選2020｜全球各大媒體頭條如何報道拜登勝選

美國大選結果11月7日出爐，各大媒體先後報道民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）贏得270張選舉人票，鎖定勝局。那麼各媒體在報道拜登勝選消息時各側重什麼議題？

CNN：拜登呼籲療傷時刻

美國有線新聞網絡（CNN）稱，當選總統向那些支持特朗普（Donald Trump）的人傳遞了信息，呼籲團結和和解。

美聯社：拜登擊敗特朗普勝選，稱「現在是到了療傷的時刻了」

美聯社在報道中稱，11月7日，拜登擊敗特朗普，成為美國第46任總統，為領導一個飽受新冠病毒及經濟社會動盪不安而影響的國家做好了準備。他在聲明中稱，是時候讓這個飽受重創的國家「團結起來，療傷了」。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：

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霍士新聞：美國第46任總統

霍士新聞通過首頁輪播圖的方式，展現了在拜登勝選之後，美國人走上街頭慶祝，同時預吿拜登向全國發表講話。

哥倫比亞廣播公司新聞台（CBS）：直播人們慶祝實況

哥倫比亞廣播公司新聞台（CBS）在首頁通過直播實況，反映美國人在拜登勝選後走上街頭慶祝。此外，CBS還在報道中提到，現年78歲的拜登將成為美國歷史上年紀最大的當選總統。

《紐約時報》：拜登打敗特朗普

《紐約時報》在報道中關注拜登的演講，拜登敦促結束美國的妖魔化黑暗時代。

《華盛頓郵報》：到了療傷的時候了

《華盛頓郵報》的報道中稱，拜登稱應對疫情是首要任務，呼籲人民團結。

《華爾街日報》：拜登以總統身份呼籲團結國家

《華爾街日報》也關注拜登的演講，稱拜登呼籲結束妖魔化的黑暗時代，而賀錦麗稱選民選擇了「希望和團結、體面和科學和真理」。特朗普尚未退出競賽，稱他的團隊會繼續打法律戰。

彭博社：拜登宣布勝利，呼籲美國人修復分歧

彭博社在頭條下面有三個副標題：特朗普如何丟掉了美國、特朗普拒絕結果而民主黨慶祝拜登的勝利、在經過與特朗普的痛苦競賽後拜登勝選。

《時代週刊》：拜登如何贏得了大選

《時代週刊》分析稱，拜登並不像奧巴馬那樣具有歷史性的勢頭，也沒有像特朗普那樣令人驚訝——而是依靠一個知道他是誰以及美國需要什麼的人的堅定思考。

英國廣播公司（BBC）：當選總統拜登表示，對美國來說是時候團結起來了

「這一大選結果讓特朗普成為自上世紀90年代以來，第一位無法連任的美國總統。」對拜登最終獲勝的預測，是基於那些已經結束計票的各州的非官方結果，以及威斯康星州等仍在點票州的預期結果。截至目前，拜登已經贏得了7,300多萬張選票，這是美國總統候選人中贏得最多選票的一次；特朗普則入手近7,000萬張選票，是美國歷史上第二多的得票結果。

路透社：拜登在分歧嚴重的美國贏得總統大選

路透社在頭條報道中則指出，「在嚴重分裂的美國，拜登險勝特朗普而當選總統」。報道認為，拜登在賓夕凡尼亞州贏得了20張選舉人票，使他獲得了當選總統所需的270張選舉人票，結束了這個分裂嚴重的國家持續4天的「重大懸念」。

與此同時，支持特朗普的憤怒示威者卻聚集在密歇根州、賓夕凡尼亞州和亞利桑那州等的議會大廈外，表達抗議。相比那些在華盛頓特區上街慶祝「拜登勝選」、高呼「我們是冠軍」的人們，這兩個強反差場景似乎在提醒我們，這個國家正處於嚴重的分裂。

▼美國總統當選人拜登在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：

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日本廣播協會（NHK）：美國前副總統拜登當選，日本政府期待與他建立首腦關係

NHK8日將拜登勝選的消息放在了首頁頭條位置，不僅如此，前4條全是與美媒報道拜登勝選有關的內容。NHK還表示，日本政府期待與拜登建立首腦關係，並與他在全球變暖及應對新冠肺炎等問題上進行合作。

日本共同社：拜登勝選，拿下關鍵州，獲得超半數選票

共同社在大標題上就寫下「拜登勝選」這幾個大字，並配了一張拜登正在開心地笑着的照片。共同社援引美媒消息稱，拜登強調將把應對新冠、經濟及種族問題的權利「交給美國國民」。

「今日俄羅斯」（RT）：拜登宣布大選獲勝，承諾做「所有美國人的總統」

RT在報道中表示，拜登將成為美國第46任總統，也將是年紀最大的當選總統，他將在本月晚些時候年滿78歲。此外，RT也提到，共和黨總統候選人特朗普的競選團隊則拒絕承認失敗，特朗普還發表聲明說，拜登的勝利是「有欺詐性的」。

俄羅斯衛星通訊社：拜登宣布大選獲勝

衛星社稱，英國首相約翰遜（Boris Johnson）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默克爾（Angela Merkel）等領導人都對拜登進行了祝賀。不僅如此，歐洲議會副主席、北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg ）也祝賀了拜登。然而，報道稱，對於美媒密集報道拜登勝選一事，特朗普卻表示，「是法律投票，而不是媒體在選舉總統。」

韓聯社：拜登勝選，韓國和平構想落實方式或生變

韓聯社稱，7日，拜登獲得的選舉人票數超過270張，在本屆美國大選中獲勝。在美國政府換屆後，韓方預計會繼續同美國新政權加強溝通。報道稱，韓國政府5日召開外交安保部門首長會議，強調政府將基於堅固的韓美同盟繼續努力，不讓韓美關係發展出現空白。

新加坡《聯合早報》：拜登取得273張選舉人票，當選美國第46任總統

新加坡《聯合早報》則援引多家美國主流媒體和英國媒體等，拜登已經拿下賓夕凡尼亞州的20張選舉人票，至今已獲得至少273張選舉人票。「這表示，拜登已成功跨過入主白宮的門檻，成為當選總統。」