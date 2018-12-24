延禧攻略登Google全球年度電視節目搜索首位　BBC：低卡士高品質

早前在國內乃至港台均掀起宮廷劇集「延禧攻略」，榮登Google 2018 年熱門搜尋電視節目的首位，同時成為香港熱門搜尋榜中「熱爆關鍵字」的第1名。英國BBC報道形容，延禧攻略捕捉到女性劇集的潮流，同時是低成本高品質之作。

延禧攻略登Google全球年度電視節目搜索首位。（劇照）

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Google 2018年度搜尋排行榜顯示，延禧攻略在全球熱門搜尋電視節目（TV show）中排名第一，超越Netfilx 播出節目Altered Carbon（碳變）。與此同時，其在Google香港熱門搜尋「熱爆關鍵字」中排行第一，在Google台灣熱門搜尋「快速竄升關鍵字」和「快速竄升電視劇」，亦分別排行第二和第一。

值得一提的是，Google在大陸受到封鎖，故其搜索數據不包括大陸。據Google分析，亞洲地區對延禧攻略最感興趣，包括新加坡、馬來西亞、文萊和香港等，但其熱潮應還遠比不上大陸。

以女性主義為主題 成功吸引中國觀眾

對此，英國廣播公司（BCC）刊文分析指，該節目是以女性主義為主題的肥皂劇如何吸引中國觀眾的最新例證。文章指出，主角魏瓔珞不像大多數傳統的中國女性角色，被教導要寬容，順從和脆弱，而是充滿智慧和決斷，使她成為滿清王朝時期唯一的漢族皇后。

文章又指，延禧攻略是「低卡士高品質」之作，節目主要角色中，除了佘詩曼外都不是很有名氣的演員，演員演出費在總製作成本中佔不到十分之一。愛奇藝CEO更表明，該公司故意用鮮為人知的演員，以免過分強調演員在其作品中的名人吸引力。同時，劇中精緻的服裝、演員化妝和對細節的關注，均贏得觀眾的喜愛。