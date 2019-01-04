【探月工程】嫦娥四號展現中國太空成就　CNN：令美國感到威脅

由中國研製的嫦娥四號探測器自上月8日升空後，終於在昨天（3日）登陸月球背面，並通過「鵲橋」中繼星傳回了世界首張近距離拍攝的月背影像圖。 這是首次有人類探測器在月球背面軟着陸，不少西方媒體都肯定了此次登陸的歷史意義。美國有線電視新聞網（CNN）則認為，中國渴望以其太空成就載入史冊，這會令美國感到威脅，不過美國的太空行動亦是如此。

由中國研製的嫦娥四號探測器登陸月球背面，並傳回了世界首張近距離拍攝的月背影像圖。（中國國家航天局）

CNN指出，中國是繼美國和俄羅斯後，第3個實現登月的國家，但此次着陸是人類太空探索領域的一個里程碑。文章引述美國海軍戰爭學院教授Joan Johnson-Freese稱，「中國渴望以其太空成就載入史冊。下次從月球傳回的聲音很可能是普通話。在美國看來，中國在太空的行動幾乎都具有威脅性，但美國的太空行動亦是如此。」

Joan認為，美國要在軍事與外交方面雙管齊下，才能最有效地遏制各方威脅，但美國似乎沒興趣在太空安全方面發揮外交領導作用。他指出，儘管美國近期成功向火星發射了「洞察號」無人探測器，但美國國家航空航天局（NASA）多年來一直面臨預算限制。

《衛報》：人類太空探索的巨大飛躍

《華盛頓郵報》則認為，雖然美國禁止中美兩國在太空領域進行官方合作，但這次着陸顯示了中國成為太空及科學強國的雄心。《紐約時報》援引與中國航天局有密切合作的澳門科技大學助理教授祝夢華稱，「這次太空任務表明，中國在深空探索方面已經達到了世界先進水平。中國人做了美國人還不敢嘗試的事情。」

英國廣播公司（BBC）稱，中國以往一直在追隨美蘇腳步，逐漸增強自己的太空探索能力，但這次任務對於任何機構來說，都尚屬首次。英國《衞報》更把這次「歷史性」着陸定義成「人類太空探索的巨大飛躍」，稱這是中國「值得誇耀的成就」。文章還認為，中國「渴望軍事統治太空」的消息將「激起美國人的熱情」，後者應該不希望下一個登月的是中國宇航員。

（綜合報道）