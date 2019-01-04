【失業潮？】內地招聘信息大幅銳減　日媒：或波及薪酬和消費市場

內地近期的就業情況十分嚴峻，外界擔憂恐現「失業潮」。《日本經濟新聞》周四（3日）指出，部分招聘網站發布的招聘信息減少3成，或為中國招聘市場異樣變化的先兆，還有機會波及薪酬和消費市場。

《日本經濟新聞》指出，內地近期的就業情況十分嚴峻，招聘信息大幅銳減。（資料圖片）

報道指出，招聘網站發布的招聘信息減少，預示著中國有2成企業正在縮減招聘需求，主要是一直以來帶動招聘人數增長的信息技術（IT）以及地產行業正在削減人員。至於製造業出現的招聘漸冷，則與中美貿易戰有關，中國政府目前已對放緩裁員計劃的企業給出優惠待遇。

報道還稱，中國部分企業以「人員優化配置」、「業務調整」的名義削減在職員工。遊戲直播網站「鬥魚」位於廣東深圳的辦公場所計劃削減70名員工；外賣平台「美團點評」決定對0.5%的員工進行人員調整。

據內地互聯網招聘平台「智聯招聘」數據顯示，2018年7月至9月通過該網站發布的招聘信息較2017年同期減少27%，企業招聘人數佔求職人數的比重降至3年來最低值。另一家互聯網招聘平台「前程無憂」2018年4月發布的招聘信息為285萬個，而2018年9月發布的招聘信息銳減至83萬個。

此外，招聘平台「獵聘」在2018年10月至12月期間，以1200家企業為對象進行的調查顯示，認為招聘人數減少的企業佔21.3%，比2017年同期上升5.4%。

內地招聘市場情況嚴峻，當局採取措施穩定就業。（資料圖片）

當局高度重視就業穩定

報道指出，中國零售業銷售額的增長率目前處於15年以來的低數值，在股市不振以及房地產價格高漲的作用下，中國個人消費的減速尤為明顯。招聘市場行情惡化或波及薪酬市場，將進一步給消費市場帶來重壓。

對於招聘市場的嚴峻情況，當局已經採取措施穩定就業。國務院去年12月5日發布穩定就業的相關意見，對不裁員或少裁員的在華參保企業，可返還其上年度實際繳納失業保險費的50%。在去年12月21日閉幕的中央經濟工作會議上制定的六個「穩」中，就業排在首位。

（綜合報道）