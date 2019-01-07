韓媒：中國去年在韓投資逾27億美元　同比增長近240%

據韓國《亞洲日報》1月4日（上周五）報道，去年中國在韓投資刷新歷史記錄。業界分析稱，中韓自貿協定（FTA）及韓國的製造技術是吸引中國資本的主要原因。

韓國產業通商資源部投資政策官李浩準（音譯）3日（上周四）表示，2018年中國在韓投資規模達到27.4億美元，同比增長238.9%。外商在韓投資269億美元（申報基準），同比增長17.2%，連續四年超過200億美元。中國在韓投資額佔全體外商的10.2%，僅去年一年就增加投資近20億美元，成果矚目。

韓國產業通商資源部投資政策官李浩準（音譯）。（《亞洲日報》）

李浩準表示，中國正在從製造大國往製造強國轉型，中國製造2025聚焦新一代信息技術產業、高檔數控機床和機械人、新材料等十大重點領域，在這些方面韓國有自己的經驗。最近四五年中國資本對於電氣電子、機械裝備、精密儀器、醫療器械、金屬、金屬加工等行業的投資增幅相當大。

李浩準強調，隨著中國產業政策調整，中韓可以合作的領域還很多，中國對於韓國優勢產業的投資在持續增加。隨著韓流興起，不少中國資本投資媒體、消費品等，再將其拉入中國流通網絡，進駐中國市場。

他分析稱，中韓簽有自由貿易協定，加之韓國有優秀的醫療人才，中國人偏向在醫療、保健、旅遊相關領域進行投資，也有商人利用中韓FTA的低關稅在汽車零件、鋁行業進行投資，拓展海外市場。

（《亞洲日報》/觀察者網）