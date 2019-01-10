【雙非】湧加拿大「生育旅遊」捱轟　中國孕婦：為當地經濟作貢獻

據美國傳媒《紐約時報》報道，加拿大有大量來自中國的「生育旅遊」，「雙非」嬰兒俯拾皆是，卑詩省是其中一個最受歡迎的地方。 由於加拿大奉行「屬地主義原則」，「雙非」嬰兒會自動成為加拿大公民，但如今已引起加拿大部分政黨反對及民間自發的阻止，呼籲應仿效英國、澳洲等國家，廢除無條件的出生公民權。 但有中國孕婦卻稱，「生育旅遊」所需的費用能「補貼」加拿大的醫療系統，她是為當地經濟作出貢獻。

最左邊的住宅是專門服務中國孕婦的月子中心。（紐約時報）

報道採訪一名來自中國的孕婦Melody Bai，她到加拿大列治文市的唯一目的就是生孩子，而當地則有一個迎合中國孕婦需求的完善生態系統，包括有寬敞的月子中心及會說中文的陪月員。Melody Bai是一名空姐，她聲稱此舉是「給孩子教育的投資」，會選擇加拿大是因為當地有更多的自然和社會環境。

報道引述統計數據指，列治文醫院去年有多達1/5的初生嬰兒是「雙非」，是全國之冠。列治文自由黨議員蘇立道（Joe Peschisolido）批評，「生育旅遊」雖然合法，但卻是不道德和不擇手段。事實上，加拿大全國的「雙非」嬰兒數量，可能遠較原來預計的高近5倍，即每年有約1500個至2000個「雙非」嬰兒出生。

列治文醫院有多達1/5是「雙非」嬰兒。（紐約時報）

加拿大前移民事務負責人安德魯．格里菲斯（Andrew Griffith）認為，加拿大的出生公民權是提供予想要當地生活，並為國家作出貢獻的人，「既然那些參與生育旅遊的人與加拿大沒有或幾乎沒有任何真正的聯繫，這種做法正在挑戰一項極具加拿大特色的公平對待價值觀。」有經營月子中心生意的男子亦透露，到加拿大生孩子的中國孕婦會在事後回到中國，「她們不享受加拿大政府的任何社會福利，也不需要。」

加拿大有不少中國移民。（紐約時報）

另一方面，民間人士Kerry Starchuk帶頭發起請願，要求政府聲明反對「生育旅遊」，並採取具體措施來減少甚至消除問題。與此同時，Kerry Starchuk又在所居住的地區展開調查，紀錄月子中心的數量和情況。Kerry Starchuk批評，「生育旅遊」是在不納稅下享受公共服務，同時令大量本地孕婦被擠出產房。由於「雙非」嬰兒或會留在加拿大，然後協助父母移民，最終會為加拿大帶來負擔，其中一個例子就是大溫哥華地區的樓價暴漲。

Kerry Starchuk帶頭發起請願，要求政府聲明反對「生育旅遊」，並採取具體措施來減少甚至消除問題。（紐約時報）

對此，Melody Bai稱「生育旅遊」費用高昂，她們是在「補貼」加拿大，為當地經濟作出貢獻。Melody Bai又強調，孩子不會享到任何加拿大的福利，一家人會在中國生活。但報道指出，正由於有加拿大公民身份，Melody Bai的孩子在上海入讀國際學校時可節省高達15萬加元的學費，而且將來可用相對較便宜的學費到加拿大升學，全家人更能隨時移民。

（紐約時報）