聯合早報：學費低廉工作機會多　越來越多中國學生選擇赴泰國留學

不少中國學生會選擇出國留學，歐美國家往往是他們的首選。不過，有新加坡傳媒報道指出，越來越多中國學生選擇赴泰國留學，理由是學費和生活費較低，而且在泰國的工作機會比其在國內的家鄉更多。

根據泰晤士高等教育世界大學排名，泰國頂尖的瑪希隆大學（Mahidol University）目前在亞洲400所大學中排名接近第100。（學校網站）

《聯合早報》報道，越來越多中國學生選擇到泰國留學。泰國的大學2017年所招收的中國新生合共8455人，比2012年數字多一倍，目前在當地的中國留學生多達3萬人。來自雲南景洪市、正在泰國攻讀歷史碩士學位的何婷表示，在該國的工作機會會比在家鄉來得多。

報道指，到泰國留學的中國學生近年越來越多，對本地生逐年下降的泰國專上學府而言是個好消息。泰國先皇技術學院學者查達指出，目前泰國大學從中國留學生賺取的學費收入比本地生多一倍，「除了私立大學，國立大學甚至僧侶大學也專門開辦課程吸引中國學生。現在全都向錢看。」

專家：一帶一路促使中國學生留學

北京外國語大學助理教授胡丹指出，與英美澳大學相比，泰國大學學費較便宜，生活費也較低。以修讀商學院學士課程為例，泰國大學一年學費約12萬泰銖（約3萬港元），美國則高達6萬美元（約47萬港元）。胡丹又認為，中泰兩國增加貿易聯繫以及「一帶一路」倡議的推進，亦將促使更多中國南部地區學生前往泰國留學。

報道指，中國留學生辦理赴泰簽證快捷便利，不像到西方國家須經嚴格審查。而選擇到泰國留學的中國學生大多來自中國南部務農省份，他們希望擺脫國內競爭高度激烈的教育體制，學成後在泰國這個東南亞第二大經濟體謀得高薪工作。

根據泰晤士高等教育世界大學排名，泰國頂尖的瑪希隆大學（Mahidol University）目前在亞洲400所大學中排名接近第100。但儘管排名不佳，泰國國立和私立大學仍繼續迎來更多中國留學生，校方希望通過增加外來學生，提高學費收入，從而獲得更多資金提升教學質素。

（聯合早報）