【孟晚舟被捕】加媒：中國「綁架」加公民　美國不會做同樣事情

加拿大駐華大使麥家廉(John McCallum)上周末(26日)在總理杜魯多(Justin Trudeau)要求下辭任駐華大使。

加拿大《環球郵報》(The Globe and Mail)28日就此發表社評,題為〈為何加拿大對華關係不能與對美友誼相提並論〉(Why Canada’s relationship with China cannot rival our friendship with the United States),指麥家廉「被炒」突顯重要一課:不能忘記美加的「共同價值觀」,包括民主、法治、表達自由和權力分立。