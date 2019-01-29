【孟晚舟被捕】加媒：中國「綁架」加公民　美國不會做同樣事情

加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）上周末（26日）在總理杜魯多（Justin Trudeau）要求下辭任駐華大使。 加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）28日就此發表社評，題為〈為何加拿大對華關係不能與對美友誼相提並論〉（Why Canada’s relationship with China cannot rival our friendship with the United States），指麥家廉「被炒」突顯重要一課：不能忘記美加的「共同價值觀」，包括民主、法治、表達自由和權力分立。

麥家廉認為孟晚舟在接受引渡聆訊時，可以特朗普的政治介入言論，作為抗辯理由。(資料圖片)

承認特朗普羞辱加國及貶低杜魯多

所謂「被炒」事件，源於麥家廉上周二（22日）接受中國傳媒訪問，談到孟晚舟被捕事件時，表示中國國家主席習近平對此非常憤怒。有關言論惹來加國前外交官批評。他上周四（24日）發聲明承認失言，但上周五（25日）又發言，稱如美國放棄引渡要求，對加拿大而言會是好事。

《環郵》承認，美國總統特朗普曾羞辱加拿大，就美加貿易關係撒謊，貶低加拿大總理杜魯多，並加諸不公平的關稅：「這令人沮喪。但這不值一提，相比就孟晚舟被捕的怒火，中國對待加拿大（的方式）。」

指「北京展示它是哪一種政權」

孟晚舟被捕後，中國先後拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor），此後，涉嫌販毒的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）又被大連市中級人民法院判處死刑。《環郵》就此指：「算上他所有令人不快（的舉動），特朗普只反映他是哪一種總統。另一方面，北京展示它是哪一種政權。」

社評認為，美國是法律與民主的國家，連同權力分立，致使不可能有一人及其政黨作專制統治。例如上星期，特朗普迫於政治和公眾壓力，需暫時結束「政府停擺」。《環郵》指特朗普非常受制於政府其他機關、憲法和定期選舉，而他正遭特別檢察官調查，有可能被起訴或被彈劾。

孟晚舟事件後，中方以「涉嫌危害國家安全」為由拘捕加拿大前外交官康明凱（右）及商人斯帕弗（左）。（資料圖片）

環郵：不應忘記誰是我們的朋友

《環郵》進而作比較：「在中國，習近平是終身國家主席。他領導一個一黨制國家，那裡沒有選舉、沒有反對派和沒有自由言論。政治替代選擇屬非法；相關討論是可被懲罰的，（如）被監禁或更糟。」

社評認同，中國是加拿大出口商的重要市場，而中國經濟是全球第2大，渥太華需要尋求與北京的穩定運作關係：「但我們一定永遠不能忘記，中國名副其實地綁架兩名加拿大人，並以他們的性命作談判籌碼。哪一個人能想像美國會做同樣（的事情）？」《環郵》進而表示：「即使在特朗普時代，我們不應忘記誰是我們的朋友，和我們的利益所在。」