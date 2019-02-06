紐約時報：科幻大片《流浪地球》上映　標誌中國電影新時代到來

5日，中國首部以太空為背景的大片《流浪地球》上映，受到熱捧，其上映首日票房即超過兩億人民幣，在內地網站豆瓣的評分則高達8.3分。 對此，美國《紐約時報》報道稱，外界認為這部電影顯示中國電影業已經成熟，標誌著中國電影新時代的到來。

報道稱，中國是科幻片的後來者，但這種局面即將發生改變。就像中國過去拍攝的科幻片一樣，《流浪地球》的特效肯定會被拿來與荷里活大片比較，但初步反應是正面的。獨立影評人雷蒙德‧周說，荷里活已經為科幻片樹立了技術標準，因此觀眾的期望非常高。他又稱，《流浪地球》顯示中國電影業已經成熟。

有獨立影評人稱，電影《流浪地球》顯示中國電影業已經成熟。（劇照）

《流浪地球》的預算接近5000萬美元，以荷里活的標準來看不算高，但在中國已經可以說是大手筆。多達7千多人參與了製作。

導演：將劉慈欣的科幻小說拍成電影是挑戰

《流浪地球》改編自中國科幻作家劉慈欣的同名小說，劉慈欣被視為中國科幻小說復興的領軍人物，他於2015年成為首位獲得雨果獎的中國作家。《流浪地球》導演郭帆承認，把這些作品搬上熒幕，對任何電影製作者都是一個挑戰。

郭帆又說，中國觀眾對荷里活此前的很多科幻大片反應平平，因此電影公司對於投入資源來製作有說服力的科幻電影一直很謹慎，「我真心希望這部電影至少不要賠錢。只要這部片子不賠錢，我們就可以繼續製作更多科幻電影」。