中國船被指湧入大溪地捕魚　當地政府闢謠：來買魚兼帶動當地經濟

法屬波利尼西亞電視一台周二（19日）報道，針對近日社交媒體上盛傳「20多艘中國漁船來大溪地捕魚」，當地政府出面澄清說，中國船隻是來買魚的，而且會在當地補給生活物資，給當地帶來收入。

據悉，大溪地是法屬波利尼西亞的最大島嶼。當地媒體報道稱，上周波利尼西亞首府巴比提（Papeete）出現20多艘中國漁船，有人拍下這些船的照片並散布在社交網絡上，部分人未經驗證就加註了「中國人來大溪地捕魚」的評語，引起不少網民指責「中國人來大溪地掠奪漁業資源」。

當地海洋資源辦公室關注此事後，澄清中國漁船沒有在當地捕魚。該辦公室負責人表示，大溪地周邊550萬平方公里的海域受到法國軍方船隻、飛機及衛星監控，外國漁船不可能偷捕。

而巴比提港港務負責人稱，中國漁船到大溪地是為銷售他們的漁產，補給生活物資，然後再購買當地的金槍魚。他強調，中國人很清楚當地法規，絕不會違規捕魚。

大溪地海洋資源辦公室表示，當地周邊550萬平方公里的海域受到法國軍方船隻、飛機及衛星監控，外國漁船不可能偷捕。（資料圖片/視覺中國）

當地漁業人士則表示，中國漁船停靠巴比提港首先要繳費，港務工作也需要當地公司協助完成，這其實是創造了工作機會。當地海洋資源辦公室也表示，中國漁船補給物資、裝貨卸貨、維修船隻等，都會給港口公司和當地工人帶來收入，這對當地經濟是件好事。

報導稱，巴比提港也有來自日本、韓國、中國台灣及西班牙的漁船，因為國際船隻擁有合法過境權，不必大驚小怪。此次中國漁船引發關注或許只是因為數量較多。

（環球網）

大溪地地理位置：