亞裔女嗅白人男汗臭髒衣現高潮眼　德國廣告遭轟種族性別歧視

3月15日，德國DIY連鎖商場霍恩巴赫（Hornbach）推出一條新廣告，描述亞裔女子聞了白人男子帶有汗味的髒衣服後，「舒服到翻白眼」。 廣告隨即在Twitter引爆眾怒，遭轟「種族歧視、性別歧視、噁心」，但霍恩巴赫拒絕道歉，並稱絕無種族歧視之意。

德國廣告一發出，韓媒開始跟進報道此事，批判該廣告對亞洲女性歧視問題。

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這則廣告3月15日在社交平台上發布，名為「春天的味道」。在推特上發布這則廣告視頻時配文「你的春天聞起來是什麼味兒?」。廣告完整版長約46秒，可見數名白人男子正在從事園藝工作，接著將滿身是汗的骯髒內外衣脫下。這些骯髒衣物被收進一個箱子，送上輸送帶密封。接著畫面轉到一個灰濛濛的城市，一名亞裔女子從自動販賣機購買密封好的髒衣物，深深吸一口氣後，流露出明顯的愉悅感跟開心的笑容。

此時，畫面浮現德文標語「So riecht Das Frühjahr.」，即「這就是春天聞起來的味道」。在廣告最後段，亞裔女子又再深深吸一口髒衣服的氣息，「舒服到翻白眼」。

一名亞裔推特用戶憤怒地寫道，這條廣告代表「亞裔女子僅僅是白人男顧客用來自我感覺良好的工具」，有人發起連署要求公開道歉及撤廣告，也有人用「我被霍恩巴赫了」（#Ich_wurde_gehornbacht"）標籤，描述她們在德國遭遇歧視與物化的經驗。

這段爭議廣告在中、日、韓引起激烈的反應，女性網友指控霍恩巴赫的廣告「落入亞裔女子性服從的刻板印象」。也有人質問，需要多少亞裔女性來嗆聲，霍恩巴赫才會認真對待、注意到粗心行為並道歉？

挨轟的霍恩巴赫上Twitter辯解，稱新廣告目的是交流城市「都會化增加與生活品質減少」，「只能透過自動販賣機嗅到春天的味道」，而且「不只亞裔，是每一個人」，灰濛濛的城市指的也不是亞洲城市。霍恩巴赫還貼出白人男與白人女開密封袋後感到愉悅感的動畫，但網民似不領情，直指原版廣告可沒見到白人男與白人女。

同一天，英媒《每日郵報》、《衛報》等也報道了該事件，並在標題中點出這則「種族主義」廣告在韓國引起憤怒。但隨著網絡、媒體傳遞，霍恩巴赫態度似乎開始放軟，稱收到了不少來自亞裔社群的情緒性評論，表示他們會非常認真看待這件事，並邀請受影響的人與該公司進行直接的個人對話。不過截至為止，霍恩巴赫還是沒有撤下這則爭議廣告。

至於內地網友，自然也無法苟同這廣告創意：