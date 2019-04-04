【埃航空難】美國邀中國民航局參與波音737 MAX安全審查

英媒路透社周四（4日）報道，美國一名官員表示，美國聯邦航空局（FAA）邀請中國民航局派員參加波音737 MAX安全審查小組，但中國民航局表示還未決定是否接受邀請。 FAA周三（3日）曾表示，將組建聯合機構技術審查小組（JATR），全面檢視波音737 MAX系列客機上的自動飛行控制系統認證。

美國FAA組建的聯合機構技術審查小組（JATR），將全面檢視波音737 MAX系列客機上的自動飛行控制系統認證。（路透社）

報道指，JATR由前美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席哈特（Christopher Hart）執掌。審查小組成員有「來自FAA與美國太空總署（NASA）專家，以及國際航空有關當局」。

FAA表示，審查團隊「將全面檢視波音737 MAX系列客機上的自動飛行控制系統認證」，並從不同面向評估這套系統，包括「系統設計以及飛行員與系統的互動，以評斷是否符合所有適用法規，也將點出未來可能需改良之處」。

據報道，FAA數十年來一直負責為波音及其他飛機製造商進行飛機認證。FAA官員說，審查小組和FAA何時決定讓737 MAX復飛無關。波音發言人則表示，公司期待與審查小組合作。

埃塞俄比亞航空一架波音737 MAX 8客機3月10日發生空難，造成157人死亡，包括8名中國人。（路透社）

此前，波音737 MAX系列客機分別導致印尼獅航和埃塞俄比亞航空發生墜機事故，造成近350人喪生，其中埃航空難有8名中國人遇難。事故已促使全球300多架同型號飛機停飛。

埃塞俄比亞交通部周四（4日）公開官方首份的初步調查報告。報告稱，調查發現涉事機師在飛行期間，確有依照飛機製造商提供的官方指引，依照程序飛行，但仍然未能控制飛機。當局預計最終調查報告會在一年內發布。

（路透社）