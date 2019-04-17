台灣10人詐騙集團以日本為據點　買空屋向大陸電信詐騙被捕

台灣電信詐騙問題嚴重，不法分子為逃避追捕，往往會選擇第三國作為「據點」行騙。 據日本NHK電視台報道，日本警方上月逮捕10名台灣男女，涉嫌分別在山梨、千葉租借或購入兩處民宅作為據點，向大陸撥打詐騙電話。

被詐騙集團利用的山梨縣甲府市民宅，是4年前一個來自甲洲市的中古車買賣公司所租用，稱用作營運公司。（NHK電視台）

這10名台灣男女上月（3月）在成田機場入境時謊報入境目的及住處，而被日本警方逮捕。警視廳查出，他們入境後利用山梨縣甲府市及千葉縣東金市兩處據點，向中國大陸撥打詐騙電話，警方在兩處都搜到許多手機、名單及詐騙教學指引等。

部分疑犯目前已承認冒充大陸政府人員向大陸居民進行電話詐騙。他們謊稱對方的個人私隱遭惡意使用，以幫忙解決為名騙取金錢。

假扮經營生意買屋租屋

據報道，被用作犯罪據點的千葉民宅前屋主因為要搬家，從前年（2017年）秋天開始出售房子。時至去年8月，一名自稱在台灣經營中古車買賣生意的40多歲男子，透過東京地產中介公司向他購入房屋。前屋主稱，對方看起來不像壞人，自稱因為工作關係不時會來日本，他不疑有詐，便以700萬日元（約50萬港元）的價格出售房屋。

鄰居表示，新屋主與他們很少往來，自稱自己來自中國大陸，到日本讀書。因附近確實有所大學接受大陸留學生，居民們也不覺得奇怪，反而覺得他們很上進。而該棟房屋周邊都是樹林和農田，窗戶貼得很嚴實，外人亦無法窺探屋內情形。

而被詐騙集團利用的山梨縣甲府市民宅，則是4年前一個來自甲洲市的中古車買賣公司所租用，稱用作營運公司。當時由台灣出身的50多歲社長出面簽約，每月租金8萬5000日圓（約6000港元）。女屋主說，從大約2年前開始，一直有陌生面孔出入，卻沒想到被用來作為詐騙犯罪據點。

日本警方無法直接調查

由於受害者在中國大陸，涉及搜查權問題，日本警方無法直接調查，警視廳已將扣押的詐騙用名單提供給中方。

報道引述日本法學專家表示，台灣人選擇日本作為其犯罪據點，一方面因為在日本向大陸人士詐騙時，大陸司法當局要聯合日本有關單位辦案較為困難，面臨著語言不通、司法協助等各種問題；而近年來日本人口大量減少，空置住宅很多，且空宅附近多半未安裝閉路電視，來往人員較少，因此容易被用於犯罪活動。