特朗普欲使中國加入新核協議　美媒：或適得其反令中國要擴充核武

美國總統特朗普據報計劃與中國及俄羅斯達成全新的大型核裁軍協議，並視之為潛在的重要外交政策成就。 惟美媒引述軍控專家認為，中國未必會願意參與其中，美俄更可能因此適得其反，或自身要大幅削減核武儲備，或讓中國大規模擴充核武。

美媒CNN引述多名白宮官員消息指，政府內部各機構間正在激烈商討，為美俄即將在2021年到期的新削減戰略武器條約（New START）擬定各種選擇，「總統已經明確表示，他認為新的軍控條約應該包括俄羅斯和中國，而且條約的覆蓋範圍應該包括所有的武器、彈頭和導彈。其中一名白宮高級官員更形容，「這是此前美國歷任政府都沒有嘗試過的。」

特朗普計劃與中國及俄羅斯達成全新的大型核裁軍協議，並視之為潛在的重要外交政策成就。（資料圖片）

但報道認為，新削減戰略武器條約是基於最初的削減戰略武器條約之上，後者經歷了長時間的談判，加入新國家意味一切都可能需要從頭開始。有軍控專家更表示，特朗普此前一直批評條約對美國不公平，要求加入中國的真正目的，可能只是為退出條約尋找借口，擔心世界上兩個最大核武國家美國及俄羅斯，可能會數十年來第一次降低限制。

此外，新條約希望包括中國，報道分析中國一來未必願意參加，其中一個重要原因就是中國擁有的核武規模遠不及美俄，不足兩者的1/10，且奉行「不首先使用核武」政策，二來武器控制及防擴散中心的高級政策主管亞歷山德拉．貝爾指，美俄將為此面臨一個「痛苦的選擇」，中國為達到同等的核武水平，「他們（美俄）要麼必須大幅削減自己的核武器儲備，要麼讓中國開始大規模的核建設」。

（CNN）