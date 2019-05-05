【華為風波】日媒：華為掌握大量5G專利　在美國躺着也賺錢

據日本經濟新聞中文網周日（5日）報道，在新一代通信標準「5G」的專利申請數量上，中國佔比達到34%，是現有4G標準的1.5倍以上。 由於華為擁有大量開發5G産品時必不可少的專利，即使不在美國銷售設備，仍可以獲得豐厚的專利使用費。

報道指，根據德國專利資料庫公司IPlytics的數據，截至3月，5G通信所需的標準必要專利申請數量中，中國佔有34.02%的比例。而在5G標準必要專利中申請數量最多的企業是華為，佔到15.05%；中興則排第五，佔到11.7%。

華為及中興擁有大量5G專利，是美國政府的打擊對象。（資料圖片）

在通信技術領域上，一直走在前面的歐美在3G、4G方面擁有主要專利，中國企業必須向歐美企業支付龐大的使用費。為此，中國將新一代信息技術作為産業政策「中國製造2025」的重點項目，以舉國之力推進5G相關技術的研發。有指華為的5G相關研發費用每年高達100億美元以上。華為在基地台設置相關專利等方面遠遠超過競爭對手瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞。

華為不在美銷售設備也可賺錢

分析指，擁有標準必要專利的企業的專利收入頗豐，並提高了設置基地台和提供5G智能手機等新設備時的價格競爭力。擁有大量標準必要專利的企業所在的國家也可以低價構建5G基礎設施，更便於推進新一代服務的普及。

美國以國家安全為由禁止政府機構採購華為等5家中國高科技企業的產品。不過，華為獲得了大量開發5G産品時必不可少的專利，IPlytics行政總裁提姆‧珀爾曼表示，「華為即便不在美國銷售商品，仍可以獲得專利使用費」。

（日本經濟新聞中文網）