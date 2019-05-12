【華為風波】英國回應蓬佩奧稱5G風險可控　美媒：美方或不會滿意

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周三（8日）到訪英國倫敦，與首相文翠珊（Theresa May）及外相侯俊偉（Jeremy Hunt）會晤，促請英國對中國及華為採取審慎態度。 據美媒美國之音報道，英國政界小心回應蓬佩奧就華為問題再次發出的警告，表示華為構成的安全威脅可以得到管理。有評論認為，英方的態度可能不會讓美方感到滿意。

蓬佩奧上星期訪問英國時要求英國重新考慮有條件允許華為參與英國5G網絡建設的初步決定，並警告說這可能影響美英之間的情報互享。

蓬佩奧要求英國重新考慮有條件允許華為參與英國5G網絡建設的初步決定，並警告說這可能影響美英之間的情報互享。（路透社）

英國方面對此作出了謹慎的回應。英方認為有能力讓華為部分參與英國的5G網絡建設，又能有效管理華為設備的風險，手段就是讓華為只能參與非核心領域的網絡建設。英國財政大臣夏文達（Philip Hammond）表示，「（華為）作出了十分積極的回應，並確認願意並能夠處理那些關切的問題，確保那些安全瑕疵未來得到糾正。我們因此十分滿意」。

英國前外交大臣、議會情報委員會主席聶偉敬（Malcolm Rifkind）則指出，華為已經高度參與英國目前的4G網絡建設，英國已經有一個情報團隊正在對華為所起的作用實施監督，「確保不存在傷害」。

英前官員：美國對中英關係感憂慮

但英國一名前高級反間諜官員說，美國情報界已經對英國與中國的關係愈發感到擔憂。他說，「中國人對商業、政治和間諜活動不加區分。這對他們來說都一樣」，「英國對此警惕性不夠，部分原因是他們急切與北京達成一項脫歐之後的主要貿易協定，不希望做任何可能破壞這項協定的任何事情」。

英國目前是中國在歐洲最大的直接投資國，一些美國前任和現任情報官員擔心，英國沒有對涉及中國公司的商業和基礎建設協定進行徹底的審查。中國目前還在英國建設核電站，英國政府同時鼓勵中國公司參加英國高速鐵路2號（High Speed 2）的項目招標，將倫敦與伯明翰、里茲和曼徹斯特直接聯通。

美國中央情報局前高級官員魯萊（Norman Roule）說，美國情報界和英國情報界雙方會就華為問題進行幾個星期的技術討論。魯萊說，「魔鬼藏在細節裏」，「問題將會是，『你能否把華為的某些技術應用在某些不重要的領域，依然能夠保證安全？』」

（美國之音）