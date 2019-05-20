【Google禁華為】華為將採自研系統？　日媒：手機便利性或下降

路透社周日（19日）引述消息稱，Google已終止與華為部分業務往來，華為智能手機用戶或將無法更新Android作業系統；華為日後推出的新手機，亦無法使用Play Store及Gmail在內的Google程式和服務。 《日本經濟新聞》周一（20日）報道指，事件或會令華為智能手機的系統安全更新延遲、Google核心軟件無法使用，導致失去全球市場的競爭力。華為若採取自主開發的作業系統和核心軟件作為應對，手機便利性或會下降。

華為遭到Google終止部分合作關係，有聲音指華為或將改採自主研發系統。（資料圖片）

報道指出，由於美國特朗普政府決定禁止向華為出口產品，向華為智能手機提供核心作業系統的美企Google將如何應對備受關注。若Google停止向華為供應部分軟件，將對華為的智能手機開發造成巨大衝擊。

報道續指，華為的智能手機採用Google旗下作業系統Android，制裁或將導致華為無法獲得Android更新，甚至安全性更新亦將受到延遲。另外，華為未來的新款智能手機亦可能無法使用Google Play和Gmail等Google主力軟件。

報道援引熟悉貿易法務問題的美國律師指出，特朗普政府採取的措施是禁止軟件的「物理性轉移」，預計華為將無法從Google獲得更新資訊，還將對其他應用服務提供商產生影響。

報道認為，失去Google核心應用程式或會令手機便利性下降。（資料圖片）

指作業系統功能影響競爭力

報道指出，Android的基礎功能免費開放，華為今後亦能夠繼續使用，但是電郵和地圖等主要應用程式原先是通過與Google簽約的形式利用，如果Google決定停止供應，華為智能手機將成為缺乏應用程式的產品。雖然華為可能使用自主開發的半導體，在受到制裁的情況下亦能夠生產智能手機，甚至使用自主開發的作業系統和核心軟件，但是如果作業系統的功能下降，將對競爭力產生影響。

報道指，中國的中興通訊去年成為美國制裁對象之際，Google是否停止提供主要軟件亦成為關注焦點。

（日本經濟新聞）