【中美貿易戰】日媒：中國暗示打稀土戰　日企憂殃及池魚

中國作為美國等西方主要國家最大的稀土進口來源，加上中方官媒、國家發改委等近日紛紛就「稀土牌」造勢，令外界猜測中國可能會以稀土打破貿易戰僵局、反制美國。 日媒《日本經濟新聞》30日（周四）的報道指，日本企業正在密切關注中國政府暗示限制稀土出口的有關動向。2010年至2011年中日關係因釣魚島（日本稱「尖閣諸島」）主權問題關係惡化之際，中國曾限制對日本出口稀土。如果中國限制對美出口稀土，導致稀土價格高漲，影響仍可能波及到日本企業。

習近平（中）稍早前曾在江西視察稀土，一度引發外界的猜想。（新華社）

以稀土進出口業務為中心的日本住友商事相關負責人表示，「中國的稀土供應量約佔世界供應量的8成，如果中國限制出口，將（對市場行情）産生巨大衝擊」。

報道指日本企業曾吃過中國限制稀土出口的苦頭。受領土問題影響，中國曾限制對日本出口稀土，結果作為高性能磁鐵原料的「釹」和提高磁鐵耐熱性的「鏑」的價格上漲至近10倍。日本企業當時被迫轉向從澳洲等地採購等，通過增加採購渠道和開發替代技術來應對。

其中信越化學工業減少磁鐵的稀土用量，加強了稀土的回收再利用。據稱，該公司用10年時間將單個磁鐵使用的部分中國産稀土用量減少至3分之1以下。豐田汽車2018年全球率先開發出新型磁鐵，即使將釹的使用量減半，在高溫下磁力也不會受影響。

未來對稀土的需求量預計會擴大

雖説日本企業對中國産稀土的依賴程度有所降低，但今後由於要製造更多純電動汽車和混合動力車摩打，對不可或缺的高性能磁鐵等稀土的需求量預計會擴大。如果中美貿易摩擦導致稀土價格高漲，日本企業的採購成本也將增加，很可能減少日本企業的收益。

（《日本經濟新聞》）