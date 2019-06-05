【六四三十】法國學者：中國積極涉入國際組織　擋下人權譴責

法國「世界報」（Le Monde）日前就六四、中國外交等問題訪問政治學者高敬文（Jean-Pierre Cabestan）。高敬文表示，中國在天安門事件後更積極涉入聯合國組織及機制，一方面擋下各國對中國人權狀況的譴責，另一方面擴大影響力。

高敬文指，中國想盡辦法阻止聯合國人權理事會（UNHRC）通過任何譴責性決議。圖為聯合國人權理事會會議現場。（網絡圖片）

高敬文說，天安門事件後，不少西方國家中斷與中國的高層級聯繫，中國為了不被孤立及維持影響力，選擇利用大型國際組織，並想盡辦法阻止聯合國人權理事會（UNHRC）通過任何譴責性決議。

在非洲、亞洲、拉丁美洲及一些前蘇聯陣營國家的幫忙下，中國擋下了一些譴責，西方國家最後動員不成，過兩年就恢復與中國的高層級聯繫，目前還有效的制裁只有武器禁運。

他說，中國刻意更深地參與聯合國機制，例如1992年在柬埔寨的維持和平行動；1997年簽署經濟社會暨文化權利國際公約；1998年簽署公民及政治權利國際公約，但至今未批准；總之，中國展現融入國際社會的意願，做出積極、願意合作、肯負責任成員的樣子。

高敬文表示，中國刻意更深地參與聯合國機制。（網絡圖片）

高敬文表示，中國國家主席習近平2013年上任後，取消勞改營制度，讓人以為中國終於要批准公民及政治權利國際公約，但其實中國只是以行政系統剝奪自由的不透明制度來取代勞改營，更不用說大批維吾爾人在未經司法程序的情況下被拘留。

中國在國際組織中勢力越來越強、越來越有影響力，因而得以避過各國對中國人權狀況的譴責，同時中國也越來越常對內採取鎮壓手段，結果就是受害者比過去更無助，美國、歐洲聯盟（EU）很晚才意識到這點。

中國人近年來在許多國際組織取得高位。圖為國際電信聯盟（UIT）秘書長趙厚麟。（網絡圖片）

世界報記者詢問，國際電信聯盟（UIT）秘書長（趙厚麟）、聯合國工業發展組織（UNIDO）秘書長（李勇）都是中國人，中國打入聯合國內部會到什麼程度？

高敬文表示，近年中國正盡可能地控制高階職位，要在聯合國體系裡批評中國變得很困難，中國是聯合國一般預算及維和經費的第2大出資國，曾差點取代法國在維和行動部門的地位。

他分析，中國要達到目的，有兩項優勢：一是法國在聯合國組織無處不在，已引起一些不滿，讓中國有可乘之機；二是美國棄守，例如退出聯合國教育科學及文化組織（UNESCO），讓中國有更大影響力。

高敬文說，在此架構下，中國得以利用聯合國宣傳一些關鍵概念，例如「一帶一路」，也讓中國能影響聯合國在發展或人權上的論述。

他提到，習近平今年5月中旬在「亞洲文明對話大會」上的言論，其實就是要說每個文明自有捍衛價值的方式，即使這些價值與普世價值相悖，其他文明也不必干涉；「然而，普世價值是聯合國的根本之一」，成立於1945年的聯合國，正是在納粹主義及日本帝國潰敗的基礎上成立的。

高敬文是法國社會學家、政治學家，現任香港浸會大學政治及國際關係學系系主任。

（聯合新聞網）