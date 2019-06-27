【華為被禁】日媒：P30 PRO近5成零件來自美日韓　美封殺打擊產業

美國正對中國電子設備巨頭華為展開全面封殺。日媒分析指，華為旗艦手機「P30 PRO」有近5成零件來自美日韓三國，如果美國的封殺持續，將對三地相關企業造成打擊。

日媒報道指，華為P30 PRO近5成零件來自美日韓，美國的封殺將打擊相關產業。（視覺中國）

《日本經濟新聞》（《日經》）報道指， 據日本調查公司「Fomalhaut Techno Solutions（東京）」分解華為P30 Pro 機型研究，按照金額計算，日本、美國和韓國三地的企業提供的零件佔比達47％。其中，美國企業為16％，康寧公司（corning）的蓋板玻璃等高附加值零部件較多；日本佔到23％，以索尼（Sony）的相機零件為代表；而韓國企業接近8％。

報道稱，雖然華為在旗下的海思半導體推進自主生産化，但海外依存度仍很高。

第四輪加徵關稅若啟動 對相關產業打擊更大

報道引述日本經濟研究中心的估算顯示，如果美國通過「國防授權法」決定制裁華為等中國5家企業，使其生産陷入停滯，失去在日美歐等海外市場的銷售額，那麼日美韓台的零部件、組裝等産業的生産將被拉低約9000億日元（約650億港元）。

報道又提到，從智能手機的組裝來看，華為和蘋果均集中於中國大陸。美國禁止向華為出口美國産品，已開始對供應鏈産生影響。如果對華第四輪加徵關稅啟動，美國的需求將減少，對日美韓的相關企業構成的打擊將隨之擴大。