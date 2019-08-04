內地拘多名「精日分子」　BBC引學者：國慶前夕清洗網絡言論

7月底，安徽、大連等地公安局拘捕一批被指控為「精日」和「反華」的疑犯，官方指他們繪製侮辱中國人形像的漫畫及發布「辱華」言論等。 英國廣播公司（BBC）上星期五（8月2日）的報道引述專家指，官方拘捕「精日分子」是70周年國慶前夕對網絡言論的一次清洗，目的是集中整治任何有悖於愛國主義的思想。

「豬頭人身」案是多宗案件中最受觸目的案件。官方通報指，安徽淮南女子張某寧創作「豬頭人身」系列漫畫，侮辱中國人形像，刻意歪曲中國歷史事實，曲解國內外熱點新聞、事件。當地檢察院公布，張某寧因涉嫌尋釁滋事罪被批准逮捕。

「豬頭人身」系列漫畫的主題大多以諷刺社會事件為主，包括漢服流行現象、老兵討薪、中國遊客在泰國自助餐廳爭先恐後搶食等。（微博圖片）

中國政法大學法學院副教授仝宗錦則認為，從官方的通報中，張某寧的行為不符合刑法中尋釁滋事罪的四種表現形式，也不符合尋釁滋事罪對信息網絡有關行為進行處罰的情形，很難構成尋釁滋事罪。

歷史學者、《炎黃春秋》雜誌前執行主編洪振快表示，多地警方密集行動拘捕「精日分子」，不像是各地警方的自發行動，更像是中國高層布置的集體行動，一次「運動式執法」。洪振快又認為，警方稱張某寧「嚴重傷害中華民族感情，踐踏民族尊嚴」是任意定性。

政治學者吳強也認為，官方集中拘捕「精日分子」是70周年國慶前夕突擊性地清洗網絡言論，「集中整治任何有悖於愛國主義的思想」。當局認為張某寧的漫畫「辱華」其實是政治上的污名化，成為認定尋釁滋事罪的借口。吳強又說：「以精日入罪，其實很類似日本二戰前的治安法所規定的思想罪，而且100年前日本思想罪是面向知識分子，現在中國這樣是面向普通老百姓。」

（英國廣播公司）