【逃犯條例】泰國兩知名換匯中心拒收印有政治標語港幣

反修例風波爆發至今逾2個月，近日有人在港幣紙鈔上印上「香港獨立」及「反共救國 還政於民」等政治標語。 據泰媒報道，泰國兩家知名換匯中心23日（上週五）表示，拒絕接受印有與反修例示威有關的政治標語的港幣。

Superrich 1965在公司Facebook專頁上展示出兩種印有政治標語的港幣，並貼出拒絕換匯聲明。（「Superrich 1965」 Facebook）

據泰國媒體「Khaosod English」23日（上週五）報道，包括Superrich Thailand、Superrich 1965兩家換匯中心拒絕接有印有政治標語的港幣，因為這些鈔票將無法轉售給國內各商業銀行。

Superrich 1965，也就是遊客熟悉的「橙色Superrich」，在公司Facebook上展示出兩款印有政治標語的港幣，包括一張印上「香港獨立」的100元紙幣及一張印上「反共救國 還政於民」的20元紙幣，並貼出拒絕換匯聲明，指公司不會接受印上標語的港幣。

一張印上「反共救國 還政於民」的20元港幣。（網絡圖片）

Superrich 1965的員工表示，包括大城銀行、泰京銀行與泰國軍人銀行都已知會中心，他們不會購入印有反政府標語的紙鈔。Superrich Thailand（綠色Superrich）的員工也表示其中心也有類似政策。

報道又指，換匯中心的員工建議赴香港旅遊的泰國國民若持有這種港幣，最好於返國前在香港境內進行兑換，因國內可能沒有任何換匯中心或銀行會接受。

（Khaosod English）