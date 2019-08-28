【封殺華為】美媒：中國消費者愛國買國貨　華為手機銷量增16.5%

美媒《華爾街日報》28日（周三）報道，市場研究機構Gartner Inc. 27日（周二）發布的第二季全球銷售數據顯示，受中國本土市場的推動，華為智能手機銷量年增16.5%，而蘋果手機的銷量則下降了13%。 報道指，華為的銷量曾受到美國禁令的影響，但中國消費者的愛國心彌補了華為的損失。

在第二季，華為在全球共售出5810萬部手機，市佔率達15.8%。（資料圖片）

報道指，美國的幾大主要電信商都不銷售華為手機，但西方消費者轉向更低價手機也幫助了華為，讓這家全球第2大智能手機製造商擴大了對第3大的蘋果的領先優勢。

Gartner高級研究總監古普塔（Anshul Gupta）表示，總體而言，今年第二季全球智能手機銷量較去年同期下降1.7%至3.68億部，原因是高階智能手機需求放緩的速度大於中端和低端智能手機。這對一直以來走高價路線的蘋果來說是個壞消息，近年蘋果的競爭對手華為、三星、小米都推出了價格更低、配備更好的機型，蘋果手機銷量正在下滑，而這3家手機製造商的市佔率都持續成長。

華為的銷量最初受到美國禁令的影響，但由於禁令延後，其智能手機銷量略有改善，而且中國消費者的愛國心彌補了華為的銷售損失。中國消費者出於愛國主義購買國產手機，華為在中國的出貨量飆升了31%。在第二季，華為在全球共售出5810萬部手機，市佔率達15.8%。

（《華爾街日報》）