被稱為「大殺器」射程達1萬4千公里　東風-41導彈或國慶閲兵亮相

臨近中國建國70周年國慶閲兵，新加坡媒體《聯合早報》今日（28日）報道指，被稱為「大殺器」的東風-41型洲際彈道導彈或會在當日首次亮相。

此前網上流傳的東風-41導彈照片。（網絡圖片）

報道指，中國上次在天安門廣場舉行閲兵儀式是在2015年9月3日紀念抗日戰爭勝利70周年，當時軍方正式受閲的有1萬2千人，40多種型號裝備500多件、20多種型號飛機近200架。分析人士指，官方今年將以更隆重的方式慶祝建國70周年，預計10月1日參閲部隊的人員和裝備數量都會超過2015年閲兵的規模。

預計已多次公開亮相的中國首款隱形戰機殲-20也將以編隊形式在國慶閲兵中登場。此外，被稱為「大殺器」的東風-41型洲際彈道導彈、被譽為中國版黑鷹直升機的直-20通用直升機、帶加油管的轟六-K轟炸機、空警-500預警機、新型無人機、15式輕型主戰坦克、新型防空反導裝備以及新型高超音速打擊武器等中國軍方的新鋭裝備，有可能首次對外界展示。

據報道，東風-41型洲際彈道導彈是一種三級固體燃料機動型導彈，可攜帶約10枚分導式彈頭，最大射程達1萬4千公里。這一射程使該型導彈具備打擊地球任何一個地點的能力。

不過也有軍事學者指出，東風-41洲際彈道導彈只是一種戰略威懾武器，實際動用的可能性非常低。而像直-20通用直升機這樣時刻用得上的裝備對中國軍方更具普遍意義。直-20未來將成為解放軍最為倚重的一款直升機，裝備總數有望達到數千架。

（《聯合早報》）