【2020大選】所羅門群島傳與台灣斷交　新媒：有助蔡英文尋求連任

所羅門群島與台灣的外交關係可能生變，路透社9月2日（周一）報道，該國可能最快在本周就宣布與台灣斷交，並與中國大陸建交。 新加坡媒體《聯合早報》3日（周二）的報道指，分析普遍認為，在香港反修例事件持續的背景下，台、所兩地若斷交，將為以「抗中保台」為競選主軸的台灣總統蔡英文添加柴火，深化其「辣台妹」形象，有助於她凝聚關鍵的年輕選票。

所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）曾經訪台與蔡英文會面。（資料圖片）

報道指，台灣的外交處境向來取決於兩岸關係走向。自拒絕「九二共識」的蔡英文執政以來，兩岸關係日益緊張。除了透過軍事演習、機艦繞行等軍力展現向民進黨施壓，北京當局也被指以龐大金援利誘台灣友邦。台灣已在過去3年失去5個邦交國，單在去年就丟了薩爾瓦多、布基納法索和多米尼加3國。台灣友邦現剩17個，6個位於太平洋地區，人口約60萬的所羅門群島乃其中之一。

繼痛失5個邦交國後，民進黨政府再次面臨斷交危機，其太平洋邦交國所羅門群島據傳最快將於本周宣布與中國大陸建交。消息若成真，這雖會使兩岸關係雪上加霜，卻也可能助尋求連任的蔡英文一臂之力。

國民黨立委賴士葆2日就批評：「從前蔡英文批評馬政府的外交休兵是『外交休克』，如今民進黨政府實力不濟，兩岸善意又早已喪失。蔡政府只能『外交轉內銷』，用外交挫敗當成『芒果乾』（『亡國感』諧音）刺激選情。只是『撿槍』雖然能騙到選票，卻救不回失去的邦交國。」

（《聯合早報》）