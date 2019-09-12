澳議員廖嬋娥被指與中共統戰組織有關聯　出生於香港後移民澳洲

近來，澳洲自由黨議員廖嬋娥被指和中國的統戰部門有關聯。有澳洲政治人物對廖嬋娥成為議員的資格產生質疑。

廖嬋娥是澳洲自由黨黨員，生於香港，求學時期移民到澳洲。她在2019年澳洲聯邦大選中險勝同為華裔的對手楊千慧，獲選為奇澤姆（Chisholm）選區聯邦眾議員，同時成為首位華裔澳洲眾議員。

澳洲自由黨議員廖嬋娥。（網絡圖片）

中國政府網站信息顯示，她2003年-2015年間擔任中國海外交流協會廣東分會的理事。中國政府網站不止一處的信息顯示，在2010年，廖嬋娥同時還是該協會山東分會的理事會成員。

中國海外交流協會當時是國務院的分支機搆，而中國海外交流協會後來與中國共產黨的統戰部合併。

「廖女士擔任理事會理事的兩個機構無疑是中國共產黨創辦的，目的是在澳洲等國家製造影響，」查理斯特大學（Charles Sturt University）中國問題研究員克萊夫·漢密爾頓（Clive Hamilton）對澳洲廣播公司（ABC）表示。

中國海外交流協會廣東分會的名單上可見廖嬋娥的名字。（網絡圖片）

廖嬋娥一度表示，自己不記得曾是廣東海外交流協會該機構的成員。不過，稍後她證實本人曾是廣東省海外交流協會的一員。

廖嬋娥11日發布聲明稱：「我是一名自豪的澳洲人，致力於為奇瑟姆選區人民熱忱服務。任何與此截然相反的猜測都是（對我）深深的冒犯。」

澳洲工黨要求斯科特·莫里森總理向議會做出保證，廖嬋娥「適合」擔任議員。

工黨把這一情形與前工黨參議員山姆·達斯季亞裡（Sam Dastyari）當年的遭遇相提並論，達斯季亞裡當年被曝出與中國有關聯後從國會辭職。

而澳洲外交部長瑪麗斯·佩恩（Marise Payne）在參議院表示，任何認為廖嬋娥不「適合」擔任議員的說法都是「冒犯的」。

澳總理莫里森則指，不認為廖嬋娥應該面對與達斯季亞裡當年一樣的命運。

（ABC News）