憂中國影響力「威脅校園」？澳大學被指變相禁國際生參選學生會

據澳洲《時代報》（The Age）周三（11日）報道，澳洲蒙納殊大學考爾菲爾德校區（Monash University Caulfield Campus ）日前出台一項新規定，一定程度上禁止國際學生參與學生會選舉。有輿論認為，由於近期澳洲政界和學界對「中國在校園內的影響力威脅」備感擔憂，此舉或為阻止中國學生「控制學生會」。

圖為蒙納殊大學。（環球網）

蒙納殊大學考爾菲爾德校區學生委員會通過的新規稱，參選學生會的候選人，必須保證每星期有22小時的合法工作時間。然而按照澳洲的規定，持學生簽證的外國人每星期最長工作時間不能超過20小時，新規形同宣告外國留學生不符合參選學生會的資格。

報道稱，蒙納殊大學學生中，有62%為國際學生。上述新規定意味着，校園內一半以上的學生被排除在學生會選舉之外，而原本今屆學生會選舉中，中國學生的獲勝機會很高。

大學通過上述新規後引發爭議，該校中國學生協會主席批評道，學生會想要利用該規定，令中國學生群體在選舉中處於不利局面。這名郭姓同學表示，「我們認為，這是一項針對中國學生和其他國際學生的、帶有偏見和種族主義性質的決定。」澳洲全國學生聯合會負責國際學生工作的王同學則說，這一規則上的改變純粹是對國際學生的攻擊，尤其是中國學生，「他們只是希望自己的聲音能被聽到而已」。

報道指出，蒙納殊大學的高級管理人員目前正就此事與學生團體進行協調，以避免給外界留下該校校園歧視國際學生的印象。一名大學發言人表示，學校已留意到這些可能給國際學生帶來影響的規則變化，儘管大學承認考爾菲爾德校區學生委員會的獨立地位，但它必須保證，它所承認的學生協會能繼續代表學生。

報道還稱，一個名為「GO！」的國際學生組織已通過學生會選舉仲裁委員會對這一新規提出質疑，認為該禁令違反當地的平等機會法例。不過，仲裁委員會雖然承認禁令對國際學生造成「間接歧視」，但卻支持禁令，理由是平等機會法例並不對「基於簽證類型的歧視」提供保護。

（《The Age》）