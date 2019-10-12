中國新武裝直升機酷似UFO　外媒：對偵察或臨時突襲非常有價值

一架名為「超級大白鯊」的中國國產武裝直升機於近日在第五屆中國天津國際直升機博覽會上公開亮相，其造型奇特，酷似UFO，引發英美俄媒體關注。 中國官方介紹稱，「超級大白鯊」武裝直升機是針對未來數字信息化戰場設計出的一種複合式翼身融合高速直升機構型，其設計初期參考美國AH-64阿帕奇、CH-53（海種馬）和俄羅斯卡-52、米-26等國際優秀成熟的直升機設計技術。

據設計者稱，中國設計師研發的這種飛盤的飛行性能將超越傳統的直升機設備。例如，最高時速將達到650千米/時。

美國軍事網站The Drive、「今日俄羅斯」通過一張網上公開的直升機剖面圖進行解析。從圖片上看，兩名飛行員坐在位於中心的駕駛艙，被包裹在碟形機身當中。目前還不清楚這架飛機如何工作。

The Drive刊文指出，這種機型在早期曾面臨過技術障礙，在實際戰鬥環境中難以應用。不過，「超級大白鯊」的出現也反映出，在設計先進新穎的飛機領域，中國正朝着更廣泛趨勢發展。

文章進一步稱，「超級大白鯊」有可能進化成某種先進高速、貼地飛行的翼式交通工具，可以在接近地面的高度展開快速機動任務，這對於偵察或臨時突襲非常有價值。

文章還表示，「中國已投入了大量時間研發先進的飛機和其他武器裝備。中國航空隱形無人機爆炸式增長尤其引人注目。10月1日，在新中國成立70周年閲兵式上，展示了新型高空高速無人偵察機、水下無人潛航器等裝備，表明中國在航空領域取得的重大進展。」

此外，英國《每日星報》於10月11日刊文稱，該直升機憑藉其獨特的外形設計，獲得廣泛關注，它看起來像受到外星科幻電影的啟發。一位不具名的前軍情六處負責人說，如果它能成功飛上天空，將是有史以來第一架能夠正常工作的翼身融合飛機。

「今日俄羅斯」進一步指出，如果「超級大白鯊」能實現天空作業，將意味着中國直升機設計師解決了一個世紀難題——製造一架能正常工作的翼身融合飛機，這是自二戰以來困擾西方直升機行業的難題之一。