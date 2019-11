教宗方濟各(Pope Francis)就香港反修訂《逃犯條例》引發的示威運動表示,他呼籲對話創造和平,但不只是針對香港,智利、法國等國也有類似問題。他又稱自己熱愛中國,重申想訪問北京。

教宗方濟各在返回羅馬途中舉行機上記者會。(路透社)

教宗方濟各26日結束日本訪問,在返回義大利羅馬途中舉行機上記者會,回應有關梵蒂岡銀行醜聞、死刑、反核、香港反送中示威等議題。

被問到對香港示威的看法時,教宗說,他認為「不只是香港」,智利、法國、尼加拉瓜、拉丁美洲國家、甚至很多歐洲國家都有類似問題,示威是普遍的事。

教宗呼籲以對話創造和平,「但不只是針對香港」,還有很多衝突狀況,他現在不能一一評估。他尊重和平,也希望所有陷入問題的國家擁有和平,包括西班牙,需要理性、尋求對話與和平,問題才能真正獲得解決。

教宗又補充說,他很想訪問北京,他熱愛中國(I would love to go to Beijing, I love China)。

(路透社)