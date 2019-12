【基因改造嬰】賀建奎手稿曝光顯示數據不足　專家斥「蓄意說謊」

深圳南方科技大學前副教授賀建奎賀建奎去年聲稱成功通過「基因編輯」技術,在中國培育出先天對愛滋病免疫的雙胞胎女嬰,掀起倫理、醫學上的巨大爭議。 美國麻省理工學院旗下的學術雜誌《麻省理工科技評論》(MIT Technology Review)日前公開賀建奎一份並未出版的手稿,並引述閱後的專家評論指,手稿並未顯示足夠的證據支持經過編輯的CCR5基因,能夠保護細胞免受愛滋病病毒HIV感染。加州大學柏克萊分校創新基因組學研究所基因編輯專家Fyodor Urnov更形容手稿內容是扭曲真實數據,「是蓄意說謊(a deliberate falsehood)。」

已被基因編輯技術修改的胚胎。(資料圖片)

據了解,手稿的標題為《基因編輯HIV抗性雙胞胎》(Birth of Twins After Genome Editing for HIV Resistance),撰寫於2018年。手稿曾被《自然》(Nature) 和《美國醫學會雜誌》(JAMA) 審議,不過未有發表。手稿指出,實驗的研究目的是培育對HIV具抗性的人類,並列舉主要成果。賀建奎及其團隊主張,他們成功地複製一種名為CCR5的基因突變,一小部分天生攜帶該種變異基因(CCR5 delta 32)的人類,是能夠免疫HIV感染。

《麻省理工科技評論》將手稿交給4位專家評價,分別為法律專家、體外授精醫生、胚胎學家和基因編輯專家,結果全部評價都是負面。簡單而言,專家指沒有獨立足夠的證據證明手稿的主張,研究團隊是在尚未完全清楚基因編輯可能造成的影響前,就已經開始進行實驗,甚至並沒有完全一樣複製變異基因,是創造新的基因突變,最終能否對愛滋病免疫存疑。

專家指研究團隊是在尚未完全清楚基因編輯可能造成的影響前,就已經開始進行實驗。(資料圖片)

此外,手稿顯示研究團隊僅是為其中一個胚胎同時基因編輯分別來自父母雙方的CCR5基因,另一個胚胎則是基因編輯一個CCR5,後者充其量只會對部分HIV有抗性。

專家又指,研究團隊從未有檢查實驗是否成功。理論上應該是要在胚胎成長為真正的嬰兒之前,將相同的基因編輯在實驗室內進行,然後再用HIV病毒做測試,在證明有效時才繼續實驗。但賀建奎及其團隊卻是打算在待嬰兒出生後才抽取血液,以檢測經過基因編輯後的細胞是否能夠抵抗HIV病毒。

另一方面,專家認為,實驗並未為雙胞胎女嬰的父母及其孩子提供明顯的即時醫療受益,雙胞胎女嬰的父母可能未被告知該技術是否安全,甚至可能是在不知情或受脅迫的情況下接受實驗。而且,手稿只列舉10名作者,顯然並非全部人,生殖科醫生和接生嬰兒的婦產科醫生都不在名單之中,令人懷疑並非所有人都知道是參與基因編輯嬰兒的工作。

(綜合報道)