報告指中國孩子的數學表現世界最佳　德媒分析：學得早學得刻苦

不時有中國孩子在國際上獲得數學相關獎項，中國孩子之所以如此擅長數學，德國傳媒近日刊文分析箇中因由，認為是學得早及學習刻苦。 事實上，經濟合作暨發展組織最近公布的國際學生能力評估計劃（PISA）研究報告顯示，中國孩子在數學、科學和閱讀三個領域的表現都是世界最佳。

據報道，中國學校的教育大綱，小學一年級學生每周要上4個小時的數學課，與西方同年級的孩子相比，不僅教學方法不同，學習任務和學習時間都更繁重。中國的小學生平均每天要做3個小時的家庭作業，是同齡法國孩子的3倍。

中國孩子從小就開始數學啟蒙教育。（資料圖片）

中國小學的數學教育是從為孩子分配一個號碼開始，通常是在1至30之間，因為在大多數公立學校每班約有30名學生。在數學課上，老師會問一個問題，然後隨機叫一個數字，被叫到的學生站起來回答數學問題，「在第一堂數學課中，中國的孩子就會學習兩位數加減。他們認識100以上的數字，甚至會背乘法口訣表」。

報道又指，實際上中國孩子的數學啟蒙教育早在幼稚園就開始。雖然幼稚園沒有嚴格的數學教學目標，但老師會通過遊戲讓孩子對數學產生興趣。報道引述北京一名幼稚園老師表示，數學就像遊戲一樣，孩子練習的次數愈多就愈容易，感到沮喪的可能性就大大降低，更會因此產生更大興趣。此，父母亦會主動將孩子送到數學輔導班，讓孩子提前掌握數學知識。

報道最後稱，教育在亞洲國家尤其是中國，會被視為提高社會地位和職業前景的前提和保證，是故中國孩子會通過刻苦學習來實現目標，是「從洗碗工到百萬富翁」的中國版「美國夢」。惟報道亦補充，中國孩子辛苦學習以獲得一份好工作和高收入，但他們幾乎沒有空閑時間，在西方的角度，中國孩子的玩耍和娛樂時間太少了。

（綜合報道）