【武漢肺炎】衛報：在英華人稱種族歧視「令人震驚」

新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐,亦有在英國華人因此而遭遇種族歧視。英國《衛報》2月9日題為「冠狀病毒暴發後,在英華人稱種族歧視『令人震驚』」(Chinese in UK report 'shocking' levels of racism after coronavirus outbreak)的文章指出,目前在英國僅確認4例新冠病毒確診病例,但在英國的39萬華人仍注意到,當地對這場全球健康危機的反應帶有明顯的種族主義色彩。