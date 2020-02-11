【武漢肺炎】衛報：在英華人稱種族歧視「令人震驚」

新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，亦有在英國華人因此而遭遇種族歧視。英國《衛報》2月9日題為「冠狀病毒暴發後，在英華人稱種族歧視『令人震驚』」（Chinese in UK report 'shocking' levels of racism after coronavirus outbreak）的文章指出，目前在英國僅確認4例新冠病毒確診病例，但在英國的39萬華人仍注意到，當地對這場全球健康危機的反應帶有明顯的種族主義色彩。

報道指出，在亞洲國家，戴口罩阻隔污染和預防疾病很常見，但在英國，一些中國人說戴口罩讓他們成為仇恨的對象。

據報道，在英國謝菲爾德市，一名研究生因為戴口罩而在街上受到言語和身體上的攻擊；而在萊斯特郡，有兩個被誤認為中國人的學生在大街上被人扔雞蛋。

倫敦，一名戴口罩男子。（網絡圖片）

英國一位24歲的中國學生錢靜怡（音譯）表示，在公共場合戴口罩讓她感到不舒服，「因為人們都盯着我。」在聽說了謝菲爾德發生的事後，她出門不再戴口罩，「我不想受到攻擊。」

另據一位華人作家稱，她在網絡上看到有帖子稱，「中國人骯髒、令人作嘔、沒文化，由於『怪異』的飲食習慣，中國人感染病毒是『活該』。」還有在英華人表示，「人們似乎把疫情怪到某個種族頭上，它暴露了一些人對中國人或者看起來像中國人的人群的種種偏見。在當今時代，這種偏見令人震驚。」

事實上，這種現象不知發生在英國。據韓國《朝鮮日報》2月10日報道，隨着新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在全球擴散，以歐洲為中心，對亞洲人的種族歧視行為正在蔓延。

據報道，日本廣播公司的一位女特派記者在法國巴黎市內行走時，聽到一名路人說：「病毒滾出去，Chinoise（中國女人）。」同樣，德國柏林市區發生了一名20多歲的中國女性在大街上遭到兩名德國女性的辱罵和無差別暴力的事件。

此外，報道稱，西方人迴避去東方餐廳和商店的現象也很明顯。聚集在巴黎貝爾維爾地區的部分中國餐廳現在已經暫停營業。而在此情形下，不僅是中國人，韓國人、日本人也成了無辜的受害者。