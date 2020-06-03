【中印對峙】印度「移除中國Apps」軟件爆紅　涉違規被Google下架

中印邊境局勢再度緊張，印度反華情緒高漲，當地一間初創公司在5月份推出了一款Android版本的「移除中國應用程式」（Remove China Apps），幫助用家刪除來自中國開發商的應用程式，其下載量在兩周內突破500萬次。 不過，Google日前以「Remove China Apps」違反規定為由，將這款應用程式從當地Google Play商店下架。

綜合外媒報道，「Remove China Apps」由印度公司OneTouch AppLabs開發，只提供Android版本，聲稱能移除手機內所有由中國公司開發的應用程式，以保障私隱安全。而且開發者強調不會收費，亦不會要求取得任何手機使用權限。

使用方法亦相當簡單，只需簡單點選，該應用程式就會自動偵測，並列出手機中來自中國開發者的應用程式，如TikTok（抖音）等，再由用戶選擇是否刪除；如果偵測後發現手機內沒有中國的應用程式，就會顯示「You are awesome」（你真棒）的祝賀訊息。

報道指，「Remove China Apps」發布至今已經累積有超過500萬次的下載量，18萬條評論中獲得4.9的高分，除了受到印度民眾追捧，在澳洲也衝上Android系統應用商店的前5名。

「Remove China Apps」可以偵測並列出手機中來自中國開發者的應用程式。（網上圖片）

不過Google周三（3日）證實，「Remove China Apps」違反了公司的部分政策，已經將其從應用商店下架。雖Google並未多做解釋，但知情人士透露，Google的政策中，禁止應用程式誤導用戶刪除或禁用其他第三方的應用程式，或修改設備設定及功能，因此判斷「Remove China Apps」違背了此項政策。

對於產品遭到下架，印度公司OneTouch AppLabs目前僅在官網上回應稱，感謝用戶的支持，並證實該應用程式的確已經遭到下架。

（TechCrunch／路透社）